Герой спецоперации в Сирии прибыл на границу с Белоруссией. Проверить готовность войск понадобилось за два дня до выборов
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев оценил ход боевой подготовки в воинских частях общевойсковой армии округа, дислоцированной в пяти регионах России, два из которых граничат с Белоруссией, где 9 августа пройдут президентские выборы.
Журавлёв проинспектировал части гвардейской общевойсковой армии в Смоленской, Брянской, Воронежской, Белгородской и Курской областях, сообщает 7 июля пресс-служба ЗВО. Проверит он и подготовку Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий. Как отметили в ЗВО, полигоны могут похвастаться инновационными системами, моделирующими условия боя. Комиссию ждут также полигоны «Северный» и «Криница».
Генерал-полковник Журавлёв три раза был в Сирии, дважды - в качестве командующего группировкой Вооружённых сил РФ в Сирии. Последняя командировка длилась с ноября 2017-го по сентябрь 2018-го. Получил звание Героя России.