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07.08.2020 20:07
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Герой спецоперации в Сирии прибыл на границу с Белоруссией. Проверить готовность войск понадобилось за два дня до выборов

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев оценил ход боевой подготовки в воинских частях общевойсковой армии округа, дислоцированной в пяти регионах России, два из которых граничат с Белоруссией, где 9 августа пройдут президентские выборы.

Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО
Фото: пресс-служба ЗВО

Журавлёв проинспектировал части гвардейской общевойсковой армии в Смоленской, Брянской, Воронежской, Белгородской и Курской областях, сообщает 7 июля пресс-служба ЗВО. Проверит он и подготовку Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий. Как отметили в ЗВО, полигоны могут похвастаться инновационными системами, моделирующими условия боя. Комиссию ждут также полигоны «Северный» и «Криница».

Генерал-полковник Журавлёв три раза был в Сирии, дважды - в качестве командующего группировкой Вооружённых сил РФ в Сирии. Последняя командировка длилась с ноября 2017-го по сентябрь 2018-го. Получил звание Героя России.

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Комментарии (6)

260928241
Отсель грозить мы будем шведу.
krasnonosov
"Генерал! Мы так долго сидим в грязи,
что король червей загодя ликует,
и кукушка безмолвствует. Упаси,
впрочем, нас услыхать, как она кукует.
Я считаю, надо сказать мерси,
что противник не атакует." (с) И.А. Бродский
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