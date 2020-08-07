Зона платной парковки в Петербурге посинеет. Новую разметку нанесут до осени
В Петербурге обновят разметку зоны платной парковки. Чтобы водителям было легче ориентироваться и определять границы платного парковочного пространства, разметку сделают синей.
Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, нововведение связано со вступлением в силу ГОСТ Р 52289–2019. Синюю разметку наносят прерывистыми линиями шириной 50 на 10 сантиметров вручную по скотчу материалом, который состоит из холодного пластика с микростеклошариками. Наносить ее должны закончить к 1 сентября 2020 года.
Напомним, что в пилотную зону платной парковки в Петербурге входят 27 улиц: улица Восстания, Кирочная улица, улица Короленко, Лиговский проспект, улица Чехова, Саперный переулок, Басков переулок, Моховая улица, улица Пестеля, улица Белинского, Литейный проспект, Артиллерийская улица, Виленский переулок, Озерной переулок, Митавский переулок, Ковенский переулок, Солдатский переулок, улица Рылеева, Гродненский переулок, улица Радищева, улица Некрасова, улица Жуковского, набережная реки Фонтанки, Манежный переулок, Преображенская площадь, улица Маяковского, переулок Ульяны Громовой.