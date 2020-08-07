Доходы Беглова на должности губернатора упали в полтора раза, у супруги — выросли в 2,5

Губернатор Александр Беглов отчитался о доходах и расходах за прошлый год, который он провел в должности руководителя Петербурга. Судя по всему, представлять президента в регионах прибыльнее.



Согласно опубликованному отчету, доходы Беглова составли 3,8 млн рублей. Для сравнения: в 2018-м, который Беглов почти целиком провел в качестве полпреда президента в СЗФО, он заработал 6,1 млн. В остальном декларация не изменилась: в ней все те же земельные участки, квартира в пользовании, участки и разрушенный дом.