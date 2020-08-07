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07.08.2020 18:22
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Доходы Беглова на должности губернатора упали в полтора раза, у супруги — выросли в 2,5

Губернатор Александр Беглов отчитался о доходах и расходах за прошлый год, который он провел в должности руководителя Петербурга. Судя по всему, представлять президента в регионах прибыльнее.

Согласно опубликованному отчету, доходы Беглова составли 3,8 млн рублей. Для сравнения: в 2018-м, который Беглов почти целиком провел в качестве полпреда президента в СЗФО, он заработал 6,1 млн. В остальном декларация не изменилась: в ней все те же земельные участки, квартира в пользовании, участки и разрушенный дом.

Супруга Беглова в 2018 году отчиталась о доходах в 4,4 млн. В октябре 2018 года, когда ее муж стал врио губернатора, она уволилась с должности председателя комитета по записи актов гражданского состояния. На ее заработках это сказалось положительно: в 2019 доход составил уже 10,2 млн. Остальное — также без изменений.

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Комментарии (11)

снегурочка
Закон сохранения денег.
Nerevar
Пусть выметается со своего поста! Мне такой губернатор не нужен.
McGillavry
Он ещё городу должен возместить ущерб от своего бездействия.
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