Доходы Беглова на должности губернатора упали в полтора раза, у супруги — выросли в 2,5
Губернатор Александр Беглов отчитался о доходах и расходах за прошлый год, который он провел в должности руководителя Петербурга. Судя по всему, представлять президента в регионах прибыльнее.
Согласно опубликованному отчету, доходы Беглова составли 3,8 млн рублей. Для сравнения: в 2018-м, который Беглов почти целиком провел в качестве полпреда президента в СЗФО, он заработал 6,1 млн. В остальном декларация не изменилась: в ней все те же земельные участки, квартира в пользовании, участки и разрушенный дом.
Супруга Беглова в 2018 году отчиталась о доходах в 4,4 млн. В октябре 2018 года, когда ее муж стал врио губернатора, она уволилась с должности председателя комитета по записи актов гражданского состояния. На ее заработках это сказалось положительно: в 2019 доход составил уже 10,2 млн. Остальное — также без изменений.