«Коммерсантъ»: Проверка на взятку бывшего заместителя Бастрыкина не привела к уголовному делу

Эту информацию изданию также подтвердили защитники обвинённого во взяточничестве экс-начальника главного управления по работе с личным составом Минобороны РФ полковника Михаила Барышева, который ранее дал явку с повинной и заявил о предполагаемой коррупции со стороны Сорочкина.

По их словам, постановление об отказе они ещё не видели. «Очевидно, оно было отправлено по почте», — предположил один из адвокатов, отметивший, что после изучения документа ими будет принято решение, обжаловать его в суде или нет.

Как сообщалось ранее, в явке с повинной полковник Барышев указал, что ещё на свободе его загоняло военное следствие и он якобы был вынужден оплачивать тренировки в престижном фитнес-центре на Кутузовском проспекте Москвы дочери Сорочкина, стоимость которых составляла 800 тысяч рублей. Его адвокаты пожаловались, что эти показания остались незамеченными, после чего внимание на них обратил сам Александр Бастрыкин. Глава СК РФ распорядился провести доследственную проверку, в рамках которой генерал-полковник не признал факт взятки и заявил, что спортивные увлечения дочери — её личное дело и проблема Барышева. Однако через месяц после признания последнего ушёл в отставку, хотя по закону продолжать работать ему ничего не мешало.