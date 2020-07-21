Бастрыкин дал ход проверке на взятку своего бывшего зама. Следствие выясняет, за чей счет генеральская дочь ходила на фитнес

Бывший заместитель председателя Следственного комитета, начальник военного следственного управления Александр Сорочкин отвечает на вопросы следователей об элитном фитнес-клубе, в который ходила его дочь. Показания на него дал дожидающийся суда политрук Минобороны Барышев, а Бастрыкин не воспротивился.



Такую информацию вечером 20 июля опубликовал «Коммерсантъ», ссылаясь на источники. Выяснить это удалось после того, как адвокаты Барышева пожаловались на бездействие следствия. Экс-начальник главного управления по работе с личным составом Минобороны полковник Михаил Барышев был задержан и обвинен во взяточничестве в ноябре 2018 года, в марте этого года он оформил явку с повинной, в которой пожаловался, что еще на свободе его загоняло военное следствие, и он якобы был вынужден оказывать вотчине Сорочкина различные услуги. Например, несколько лет оплачивал фитнес, которым занималась дочь генерала, причем деньги брал из спонсорских сборов для ЦСКА. Через месяц после признания Барышева Сорочкин ушел в отставку, хотя по закону продолжать работать ему ничего не мешало.

