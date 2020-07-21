Бастрыкин дал ход проверке на взятку своего бывшего зама. Следствие выясняет, за чей счет генеральская дочь ходила на фитнес
Бывший заместитель председателя Следственного комитета, начальник военного следственного управления Александр Сорочкин отвечает на вопросы следователей об элитном фитнес-клубе, в который ходила его дочь. Показания на него дал дожидающийся суда политрук Минобороны Барышев, а Бастрыкин не воспротивился.
Такую информацию вечером 20 июля опубликовал «Коммерсантъ», ссылаясь на источники. Выяснить это удалось после того, как адвокаты Барышева пожаловались на бездействие следствия. Экс-начальник главного управления по работе с личным составом Минобороны полковник Михаил Барышев был задержан и обвинен во взяточничестве в ноябре 2018 года, в марте этого года он оформил явку с повинной, в которой пожаловался, что еще на свободе его загоняло военное следствие, и он якобы был вынужден оказывать вотчине Сорочкина различные услуги. Например, несколько лет оплачивал фитнес, которым занималась дочь генерала, причем деньги брал из спонсорских сборов для ЦСКА. Через месяц после признания Барышева Сорочкин ушел в отставку, хотя по закону продолжать работать ему ничего не мешало.
По мнению адвокатов Барышева, следствие никаких шагов по проверке показаний обвиняемого не предприняло, однако оказалось, что Сорочкина уже опросили и проводится доследственная проверка, ход ей дал лично Бастрыкин. По словам собеседников издания, сам генерал-полковник не признает факт взятки и считает спортивные увлечения дочери ее личным делом и проблемой Барышева. Сама же «спортсменка» заявила, что в ее голове не укладывается, как оплата занятий может быть коррупцией от лица ее папы.
Оказывать подобные услуги Барышев, по его словам, был вынужден из-за советов, которые ему давали при подготовке Третьих всемирных военных игр в Сочи-2017. Якобы денег выделено на это не было, ему приходилось вертеться и нарушать финансовую дисциплину. Сам факт уголовного преследования Барышев связывает с попыткой военного следствия спрятать подобные финансовые отношения. Фитнес стоил около 800 тысяч рублей, если перекладывать сумму на срок за взятку — от 7 до 12 лет. Барышев вину не признает.