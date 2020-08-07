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07.08.2020 16:38
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В Петербурге клиентка сдала Роспотребнадзору гостиницу. «Репинскую» закрыли на десять суток

Жалоба постояльца привела к закрытию гостиницы «Репинская». Вооружившись своими правилами, Роспотребнадзор продолжает карательный поход.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 августа, на «Репинскую» составили протокол по статье 6.3, часть 2, за нарушение санэпидправил в период пандемии.

«Проведенное с 20 по 27 июля расследование Роспотребнадзора показало, что персонал за стойкой администратора находится без масок и перчаток, на емкостях с антисептиком отсутствует информация о концентрации раствора, до 90% из числа персонала допускались на работу без термометрии», — цитирует постановление объединенная пресс-служба судов.

Расследование Роспотребнадзор провел после жалобы клиентки Морозовой, которая пожаловалась на деятельность отеля.

Суд закрыл «Репинскую» на десять суток с момента окончания расследования. Это решение, по сути, явилось формальностью. Возможно, сыграло свою роль объяснение гендиректора гостиницы Виноградова. Он заявил в суде, что в гостинице есть полный антивирусный набор, от СИЗ для разносящего еду по номерам персонала до бактерицидных ламп.

Петербургский Роспотребнадзор постепенно переориентируется с проверок больниц на бизнес. Протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП составляются практически во всех учреждениях, в которых проходят проверки. Единственный критерий виновности юрлиц — малейшее отступление от разработанных Роспотребнадзором требований, независимо от обстоятельств, в которых вынуждены работать предприятия.

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Ну и пусть теперь, хехе, клиентка бомжует.
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