В Петербурге клиентка сдала Роспотребнадзору гостиницу. «Репинскую» закрыли на десять суток

«Проведенное с 20 по 27 июля расследование Роспотребнадзора показало, что персонал за стойкой администратора находится без масок и перчаток, на емкостях с антисептиком отсутствует информация о концентрации раствора, до 90% из числа персонала допускались на работу без термометрии», — цитирует постановление объединенная пресс-служба судов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 августа, на «Репинскую» составили протокол по статье 6.3, часть 2, за нарушение санэпидправил в период пандемии.

Расследование Роспотребнадзор провел после жалобы клиентки Морозовой, которая пожаловалась на деятельность отеля.

Суд закрыл «Репинскую» на десять суток с момента окончания расследования. Это решение, по сути, явилось формальностью. Возможно, сыграло свою роль объяснение гендиректора гостиницы Виноградова. Он заявил в суде, что в гостинице есть полный антивирусный набор, от СИЗ для разносящего еду по номерам персонала до бактерицидных ламп.

Петербургский Роспотребнадзор постепенно переориентируется с проверок больниц на бизнес. Протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП составляются практически во всех учреждениях, в которых проходят проверки. Единственный критерий виновности юрлиц — малейшее отступление от разработанных Роспотребнадзором требований, независимо от обстоятельств, в которых вынуждены работать предприятия.