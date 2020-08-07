Российские мусульмане хотят построить 40 домов для бейрутцев

Духовное управление мусульман (ДУМ) России планирует возвести поселение на 40 домов для жителей Бейрута, которые остались без жилья после мощного взрыва.

Как сообщает 7 августа РИА «Новости», в благотворительном фонде ДУМ «Закят» оценивают необходимые для реализации этой идеи расходы в 200 тысяч долларов, но пока этой суммы нет, средства только начали поступать. Организация ведёт переговоры с другим фондом — ливанским «Такяфуль».

Взрыв в порту Бейрута оставил без крова 300 тысяч человек.