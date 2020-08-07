FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
73.04р86.62р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
07.08.2020 16:26
1
Печать

Российские мусульмане хотят построить 40 домов для бейрутцев

Духовное управление мусульман (ДУМ) России планирует возвести поселение на 40 домов для жителей Бейрута, которые остались без жилья после мощного взрыва.

Как сообщает 7 августа РИА «Новости», в благотворительном фонде ДУМ «Закят» оценивают необходимые для реализации этой идеи расходы в 200 тысяч долларов, но пока этой суммы нет, средства только начали поступать. Организация ведёт переговоры с другим фондом — ливанским «Такяфуль».

Взрыв в порту Бейрута оставил без крова 300 тысяч человек.

Взрыв в ливанской столице прогремел вечером 4 августа. В городе взорвалось 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Взрывоопасный груз в Ливан доставили в сентябре 2014 года на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний