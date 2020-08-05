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05.08.2020 13:49
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Более 300 тысяч жителей Бейрута остались бездомными после взрыва в порту

Взрыв в порту Бейрута, который произошел во вторник вечером, повредил половину домов в городе. Без крова остались почти 300 тысяч жителей. Об этом 5 августа со ссылкой на слова губернатора ливанской столицы Марвана Аббуда пишет «Интерфакс».

Градоначальник отметил, что взрыв был такой силы, что волну от него ощутили даже на Кипре, который находится более чем в 200 км от ливанской столицы.

Ранее он же озвучил информацию о том, что число погибших от взрыва достигло 100 человек, среди которых 10 пожарных. Более чем 4 тыс. человек пострадали. Ущерб от взрыва оценивается в $3 млрд.

Причиной взрыва власти Ливана назвали детонацию 2 750 тонн селитры, которую ненадлежаще хранили в одном из складов порта.

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Комментарии (4)

261782811
Помощь нужна в первую очередь спасатели с собаками (очень много людей под завалами ) И медицинская ...
DEMOMON
В принципе, не вижу ничего плохого, если отправить туда гуманитарку. Тем более, что они сейчас под амерскими санкциями.
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