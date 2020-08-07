Гендиректор «Локомотива» об отказе от Кокорина: Мы не были уверены, что с ним снова не произойдут неприятности
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, почему отказался от нападающего Александра Кокорина. В интервью сайту Sport 24 в пятницу, 7 августа, он подчеркнул, что руководство команды отпугнула репутация игрока.
«Я бы сформулировал так: это финансовые причины и поведенческие. У части моих коллег были вопросы, насколько мы можем гарантировать, что с ним снова не произойдут неприятности. Марко (Николич, главный тренер «Локомотива». — Прим. ред.) очень хотел Кокорина. Сейчас я искренне желаю Саше успехов и удачи в «Спартаке». Считаю, что это один из лучших нападающих в Лиге», — заявил Кикнадзе.
Александр Кокорин — бывший форвард «Зенита». После выхода из колонии, где он отбывал приговор по делу об избиении, он вернулся в «Зенит» и подписал новый контракт. Однако в феврале был арендован «Сочи», отыграл в его составе десять матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.
Ранее Кокорин говорил, что никогда не перейдёт в «Спартак» из-за того, что в детстве его не взяли в спартаковскую школу. Это не помешало ему подписать с красно-белыми контракт на 10 млн евро (по неофициальным данным) сроком на три года.