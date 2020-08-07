07.08.2020 12:49
26 августа — круглый стол «Магазины у дома. Как получить все необходимое в радиусе 100 метров?»
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Магазины у дома. Как получить все необходимое в радиусе 100 метров?»
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Насколько для ретейла и предприятий услуг привлекательно размещение во встроенных помещениях?
- В чем преимущества размещения в районах новостроек?
- Какова политика застройщиков при формировании пула арендаторов в новых домах?
- Как обеспечить жителей всем необходимым и при этом не создавать излишнюю конкуренцию для предпринимателей?
По вопросам участия обращаться: Эльвира Петрова, +7 (909) 579–90–97 (пн-пт с 10.00 до 19.00), elvira@fontanka.ru
К участию в круглом столе приглашаются представители строительных компаний, торговых сетей, управляющих компаний в сфере коммерческой недвижимости, агентств недвижимости и эксперты рынка.