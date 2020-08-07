Как сообщает ТАСС, пуск состоялся в 8:12 по московскому времени. Трансляция велась на сайте компании.

Помимо 57 спутников Starlink, которые должны создать на орбите Земли сеть для доступа в Интернет пользователей по всей планете, на орбиту должны быть также выведены два спутника компании BlackSky.



В сеть Starlink должно войти 11 тысяч малых аппаратов до 500 кг на околоземной орбите. По задумке авторов она должна обеспечить Интернетом даже труднодоступные и малонаселенные районы со скоростью 1 гигабит в секунду к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Стоимость проекта оценивается в $10 млрд.

