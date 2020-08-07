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07.08.2020 08:45
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SpaceX отправила в космос Falcon 9 с 57 спутниками Starlink для создания всемирного доступа к Интернету

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX 7 августа успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). На борту десятая группа микроспутников Starlink.

Как сообщает ТАСС, пуск состоялся в 8:12 по московскому времени. Трансляция велась на сайте компании.

Помимо 57 спутников Starlink, которые должны создать на орбите Земли сеть для доступа в Интернет пользователей по всей планете, на орбиту должны быть также выведены два спутника компании BlackSky.

В сеть Starlink должно войти 11 тысяч малых аппаратов до 500 кг на околоземной орбите. По задумке авторов она должна обеспечить Интернетом даже труднодоступные и малонаселенные районы со скоростью 1 гигабит в секунду к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Стоимость проекта оценивается в $10 млрд.

Первыми на себе работу сети к концу 2020 года должны почувствовать жители юга США. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая — в январе и феврале этого года, шестая — в марте, седьмая, восьмая и девятая — в апреле, в начале и середине июня.

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Комментарии (8)

Pravda178
Скоро Рашка покроется фольгой!)))))
Modest_5e4ce41f7533b
Роскосмосу пора создавать космический невод для отлова низкоорбитальных спутников или накрывать крупные города щитом из фольги.
simak
На 1 августа было запущено уже 538 шт, из них только 1/4 вышла на рабочие орбиты, 5 пришлось свести с орбиты, остальные заняты броуновским движением и не отвечают. Так что умножаем 11 тыс. потребных спутников на 4 и срок выведения всей группировки до 2027 сдвигаем на 2048 год. Если Маску не урежут финансирование раньше.

Небольшая проблема и в том что США развлекались внеатмосферными ядерными взрывами для создания "санитарного пояса", чтобы защитить себя от грозди сыпящихся из космоса боеголовок и эти частицы до сих пор там. Существуют безопасные орбиты, но вываливаемый за один запуск рой должен получить проблемы с управлением, всё-таки 105 ядерных взрывов не прошли бесследно. Маск не виноват)
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