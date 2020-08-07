SpaceX отправила в космос Falcon 9 с 57 спутниками Starlink для создания всемирного доступа к Интернету
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX 7 августа успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). На борту десятая группа микроспутников Starlink.
Как сообщает ТАСС, пуск состоялся в 8:12 по московскому времени. Трансляция велась на сайте компании.
Помимо 57 спутников Starlink, которые должны создать на орбите Земли сеть для доступа в Интернет пользователей по всей планете, на орбиту должны быть также выведены два спутника компании BlackSky.
В сеть Starlink должно войти 11 тысяч малых аппаратов до 500 кг на околоземной орбите. По задумке авторов она должна обеспечить Интернетом даже труднодоступные и малонаселенные районы со скоростью 1 гигабит в секунду к концу 2020 года. По оценке компании, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. Стоимость проекта оценивается в $10 млрд.
Первыми на себе работу сети к концу 2020 года должны почувствовать жители юга США. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 спутников, в ноябре того же года на орбиту была доставлена вторая группировка аппаратов Starlink, третья, четвертая и пятая — в январе и феврале этого года, шестая — в марте, седьмая, восьмая и девятая — в апреле, в начале и середине июня.