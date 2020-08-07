ФК "Сент-Этьен" заявил о заболевших новым коронавирусом. Команда переносит матчи
Десятикратный чемпион Франции ФК "Сент-Этьен" на официальном сайте объявил о положительном тесте на коронавирус. Covid-19 выявлен у члена профессиональной команды. Его изолировали.
Товарищеский матч с германской «Гертой» был отменен в качестве меры предосторожности, добавлено в сообщении. Напомним, ранее о заболевших COVID-19 сообщили в шотландском футбольном клубе "Абердин".
⚠️ Les tests de dépistage PCR, effectués hier mercredi, ont révélé un cas positif au COVID-19 au sein de l’effectif professionnel. Le joueur concerné a été immédiatement isolé. Le match contre @HerthaBSC est annulé.— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 6, 2020
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Отметим, что 6 августа гендиректор ФК "Зенит" Александр Медведев назвал "клеветой" слухи о массовом заражении новым коронавирусом в клубе.