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07.08.2020 00:54
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ФК "Сент-Этьен" заявил о заболевших новым коронавирусом. Команда переносит матчи

Десятикратный чемпион Франции ФК "Сент-Этьен" на официальном сайте объявил о положительном тесте на коронавирус. Covid-19 выявлен у члена профессиональной команды. Его изолировали.

Товарищеский матч с германской «Гертой» был отменен в качестве меры предосторожности, добавлено в сообщении. Напомним, ранее о заболевших COVID-19 сообщили в шотландском футбольном клубе "Абердин".

Отметим, что 6 августа гендиректор ФК "Зенит" Александр Медведев назвал "клеветой" слухи о массовом заражении новым коронавирусом в клубе.

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