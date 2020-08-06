Медведев о слухах об эпидемии коронавируса в «Зенит»: Пускай клевещут, у нас все под контролем

Генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о случаях коронавируса в команде. В интервью «Спорт-Экспрессу» руководитель петербургского клуба подчеркнул, что единственный подозрительный тест при повторных анализах не подтвердился.

«Мы все тесты перепроверяем по три раза. Человек, чей тест дал положительный результат, давно изолирован от команды, все органы извещены. И он сдает повторные. Мы фамилии не раскрываем — это врачебная тайна, а сомнительный результат теста при последующих анализах оказался отрицательным. У нас все под контролем, а слухи и их источники всегда нужно проверять. Пускай клевещут. У нас команда после золотого дубля готовится к новому сезону. Задача — выиграть третий раз подряд чемпионат. А ближайшая задача — матч с «Локомотивом». На игру поехали те, кто готовы», - заявил Медведев.