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07.08.2020 00:11
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В шотландский "Абердин" проник коронавирус. Футбольный клуб намерен играть ближайший матч чемпионата

Два футболиста «Абердина» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт шотландского клуба.

Оба игрока первой команды, имена которых не названы, переносят болезнь бессимптомно, сообшает клуб. Они помещены на самоизоляцию, где пробудут как минимум 10 дней. Также на самоизоляцию отправляются еще шесть игроков, которые контактировали с ними.

В ближайшем матче второго тура чемпионата Шотландии против «Сент-Джонстона» 8 августа команда не сможет использовать восемь игроков, но игра не будет перенесена.

Напомним, в схожей ситуации после возобновления чемпионата РПЛ после паузы на пандемию оказался футбольный клуб "Ростов", у которого заболели сразу 6 игроков основного состава. Команда вынуждена была играть матч с ФК "Сочи" юношеским составом, игру уже считают исторической.

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