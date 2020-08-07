В шотландский "Абердин" проник коронавирус. Футбольный клуб намерен играть ближайший матч чемпионата

Оба игрока первой команды, имена которых не названы, переносят болезнь бессимптомно, сообшает клуб. Они помещены на самоизоляцию, где пробудут как минимум 10 дней. Также на самоизоляцию отправляются еще шесть игроков, которые контактировали с ними.

В ближайшем матче второго тура чемпионата Шотландии против «Сент-Джонстона» 8 августа команда не сможет использовать восемь игроков, но игра не будет перенесена.