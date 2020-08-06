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06.08.2020 20:05
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Арестован 11-кратный чемпион РФ по хоккею на траве. Его обвиняют в хищении 27 млн рублей

Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения для игрока клуба хоккея на траве «Динамо-Казань» Антона Корнилова, который является 11-кратным чемпионом России. Спортсмен отправлен под арест, как и ходатайствовала сторона обвинения, передаёт 6 августа «Интерфакс».

Корнилов обвиняется в хищении крупной суммы денег у одного из банков. Следствие настаивает, что он вместе с сообщником нашёл уязвимость программного обеспечения в сервисе платежей по банковским картам одного из банков и под видом перевода денег на карты клиентов банка похитили с апреля по июнь 2020 года более 27 млн рублей.

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