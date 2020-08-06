Французский фотограф отсудил у певицы Зары 150 тысяч за украденную фотографию. Дело рассматривали в Петербурге

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление Фёийада де Шовена Франсуа Режи Диониса к певице Заре. Известный французский фотограф уличил Зарифу Мгоян в интеллектуальном воровстве.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 6 августа, поводом для иска стала фотосессия Зары для журнала Cosmopolitan в октябре 2017 года. Ее провели в здании театра «Геликон-опера» на Большой Никитской улице в Москве.



Журнал выбрал одну фотографию и разместил ее на титульной странице номера за январь 2018 года. Авторство фотографа, известного также под псевдонимом Tess Feuilhade, было указано.

