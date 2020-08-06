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06.08.2020 17:56
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Французский фотограф отсудил у певицы Зары 150 тысяч за украденную фотографию. Дело рассматривали в Петербурге

Петроградский районный суд Петербурга рассмотрел исковое заявление Фёийада де Шовена Франсуа Режи Диониса к певице Заре. Известный французский фотограф уличил Зарифу Мгоян в интеллектуальном воровстве.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 6 августа, поводом для иска стала фотосессия Зары для журнала Cosmopolitan в октябре 2017 года. Ее провели в здании театра «Геликон-опера» на Большой Никитской улице в Москве.

Журнал выбрал одну фотографию и разместил ее на титульной странице номера за январь 2018 года. Авторство фотографа, известного также под псевдонимом Tess Feuilhade, было указано.

Со временем Дионис нашел снимок из Cosmopolitan на всех официальных интернет-площадках Зары, в ее клипе «С понедельника», на рекламной афише.

Фотограф подал иск в Петроградский райсуд, так как Зара зарегистрирована на Петроградской набережной. Он просил взыскать с певицы 1,6 миллиона рублей компенсации за нарушение авторских прав и моральную компенсацию 100 тысяч.

Суд удовлетворил требования частично. Мгоян должна заплатить 100 тысяч рублей за использование фото и 50 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

blackcatwhitecat
Забавная штука эти интеллектуальные права... Вот например, сшил портной костюм, покупатель ему заплатил, забрал костюм. Потом покупатель идёт в этом костюме, скажем, в театр. А на следующий день к нему приходит портной - плати. Как это, удивился покупатель, я же этот костюм купил. Э нееет, отвечает портной, за костюм то ты заплатил, а вот за право в нем выходить - нет. Хочешь - дома надевай бесплатно, а если, скажем, в театр, или на прием, или по променаду пройтись - надо отдельно мне платить, это ж моя интеллектуальная собственность.

Ну или почему бы тому же фотографу какому нибудь Кэнону от каждой фотосессии не отчислять за использование техники.
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