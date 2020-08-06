Трамп пообещал вакцину от коронавируса к выборам. Ученые обвинили его в спешке

Президент США заявил, что американский препарат от новой коронавирусной инфекции будет готов к президентским выборам, которые в Америке состоятся 3 ноября.



«Я думаю, что, да, возможно, раньше [3 ноября] или примерно в то время», — цитирует 6 августа Reuters ответ Дональда Трампа на вопрос о готовности вакцины до выборов.

До этого в комментарии CNBS американский президент, ссылаясь на экспертов в области здравоохранения из Белого дома, называл срок «до конца года». Американские ученые, как пишет The New York Times, обеспокоены политическим давлением на подготовку вакцины против COVID-19.