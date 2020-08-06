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06.08.2020 17:32
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Трамп пообещал вакцину от коронавируса к выборам. Ученые обвинили его в спешке

Президент США заявил, что американский препарат от новой коронавирусной инфекции будет готов к президентским выборам, которые в Америке состоятся 3 ноября.

«Я думаю, что, да, возможно, раньше [3 ноября] или примерно в то время», — цитирует 6 августа Reuters ответ Дональда Трампа на вопрос о готовности вакцины до выборов.

До этого в комментарии CNBS американский президент, ссылаясь на экспертов в области здравоохранения из Белого дома, называл срок «до конца года». Американские ученые, как пишет The New York Times, обеспокоены политическим давлением на подготовку вакцины против COVID-19.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус констатировал, что сейчас в мире несколько вакцин уже находится на третьем этапе клинических испытаний. Руководитель российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, в свою очередь, заверил, что Россия сможет производить до десяти миллионов вакцин в месяц уже к концу года. В ВОЗ же со скепсисом отнеслись к скорости возможного выпуска российского препарата, призвав придерживаться принципов и директив организации.

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Комментарии (1)

260638651
Не "будет готова", а "возможно, будет готова". Это типа "highly likely" только "possible".
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