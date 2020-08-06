Один из фигурантов дела «Нового величия» вышел из-за решетки сразу после приговора. Трое уедут в колонию
Судья в Москве закончил читать приговор по делу «Нового величия». Все семь подсудимых виновны, но реальные сроки получили только трое.
Из зала суда на свободу отпустят Дмитрия Полетаева, на заседании 6 августа по обвинению в создании экстремистского сообщества он получил условные шесть лет, время следствия провел в СИЗО. Также условные сроки получили Максим Рощин, Мария Дубовик и Анна Павликова. В колонию суд отправил Руслана Костыленкова, следствие считает его организатором якобы воинственно настроенной молодежной ячейки, его приговорили к семи годам. Вячеслав Крюков получил шесть лет, Петр Карамзин — 6,5.
Судья согласился с гособвинением, о таких сроках и просил прокурор.
Десяток молодых людей задержали и после арестовали в 2018 году. Они вели переписку в мессенджерах, к которой и подключился внедренный сотрудник полиции. Участники «Нового величия», как установил суд, готовились к восстаниям и собирались нападать на полицию. Защитники утверждали, что все дело построено на провокации внедренных сотрудников, однако ее следов судебное следствие не нашло.
Адвокаты осужденных, еще когда только прозвучало то, что приговор будет обвинительный, заявили, что будут его обжаловать.
Чтение приговора сопровождалось уличными перформансами. Сочувствующие осужденным заливали ступени суда бутафорской кровью.