Один из фигурантов дела «Нового величия» вышел из-за решетки сразу после приговора. Трое уедут в колонию

Судья в Москве закончил читать приговор по делу «Нового величия». Все семь подсудимых виновны, но реальные сроки получили только трое.



Из зала суда на свободу отпустят Дмитрия Полетаева, на заседании 6 августа по обвинению в создании экстремистского сообщества он получил условные шесть лет, время следствия провел в СИЗО. Также условные сроки получили Максим Рощин, Мария Дубовик и Анна Павликова. В колонию суд отправил Руслана Костыленкова, следствие считает его организатором якобы воинственно настроенной молодежной ячейки, его приговорили к семи годам. Вячеслав Крюков получил шесть лет, Петр Карамзин — 6,5.

