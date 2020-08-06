"Для всех будет шоком то, как ведет себя Саша". Гендиректор "Спартака" рассказал о Кокорине

"Гарантии давать никто не будет. Когда мы договаривались с Сашей, когда я увидел, насколько он готов, насколько ментально уверен, у меня сомнений не было, — сказал Газизов в эфире передачи «Футбол России» телеканала «Россия24». - Были определенные нюансы переговоров, которые я пока не могу рассказать. Когда-нибудь они выйдут, мы с двух сторон расскажем, и для всех будет шоком то, как ведет себя Саша".

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов высоко оценил перспективы новичка красно-белых Александра Кокорина . Экс-форвард «Динамо» и «Зенита» присоединился к «Спартаку» этим летом на правах свободного агента.

*— Все говорят, что он выбрал деньги.*

— Абсолютная неправда. Да, это достойные деньги, но это то, сколько он заслуживает. Уверенность у меня есть. Теперь он должен это доказать.

Александр Кокорин — бывший нападающий «Зенита». После выхода из колонии, где он отбывал приговор по делу об избиении, он вернулся в «Зенит» и подписал новый контракт. Однако в феврале был арендован «Сочи», отыграл в его составе десять матчей в РПЛ, забил семь мячей и сделал две голевые передачи.



Добавим, раньше Кокорин говорил, что никогда не перейдёт в «Спартак» из-за того, что в детстве его не взяли в спартаковскую школу.

