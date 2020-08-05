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05.08.2020 23:46
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Су-27 перехватил над Черным морем два разведчика ВВС США

Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета-разведчика США, RC-135 и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США, сообщает Минобороны России.

«Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», - сообщили агентству.

В Национальном центре управления обороной добавили, что нарушения госграницы России самолетами-разведчиками США не допущено. После разворота американских самолетов Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Это уже седьмой подобный случай за последние две недели. Российским истребителям приходилось вылетать на перехват американских самолетов над Черным морем 23, 24, 27, 30, 31 июля и 4 августа.

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Комментарии (1)

Ustas_5e4d01ea08117
"нарушения госграницы России самолетами-разведчиками США не допущено". У второв нулевая компетенция. Что, если бы не "перехватили", то самолёты-разведчики таки бы залетели в воздушное пространство РФ? Хрена с два.
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