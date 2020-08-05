Су-27 перехватил над Черным морем два разведчика ВВС США
Российский Су-27 перехватил над Черным морем два самолета-разведчика США, RC-135 и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США, сообщает Минобороны России.
5 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к госгранице РФ две воздушные цели. Для перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27. Подробнее: https://t.co/CycVskI4ec pic.twitter.com/m3YdKp4Jia— Минобороны России (@mod_russia) August 5, 2020
«Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», - сообщили агентству.
В Национальном центре управления обороной добавили, что нарушения госграницы России самолетами-разведчиками США не допущено. После разворота американских самолетов Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Это уже седьмой подобный случай за последние две недели. Российским истребителям приходилось вылетать на перехват американских самолетов над Черным морем 23, 24, 27, 30, 31 июля и 4 августа.