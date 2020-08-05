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05.08.2020 18:40
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Роспотребнадзор предложил Петербургу перейти на новый этап снятия ограничений

Смольный получил письмо из Роспотребнадзора с предложением выйти на новый этап снятия ограничений, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Буквально на днях получили письмо от главного санитарного врача, которая предлагает нам переход на второй этап снятия ограничений, что позволяет нам думать о некоторых изменениях, в том числе постановлении (губернатора)», — рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа.

По его словам, сейчас чиновники консультируются насчет дальнейших шагов с главными врачами больниц и медицинскими сообществами. В частности, сегодня вопрос был рассмотрен на межведомственной рабочей группе, которую возглавляет академик Евгений Шляхто.

За последние сутки, по данным на 5 августа, в Петербурге диагностировано 156 новых случаев COVID-19 и зарегистрировано 18 смертей от коронавируса.

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Комментарии (6)

Nerevar
Пора снимать все эти ограничения и перестать гробить экономику и уничтожать страну. Ограничения = нацпредательство и вредительство, за которые при Сталине и Брежневе расстреливали, но в нынешние времена сюськаются.

Беглову, Поповой, Башкетовой пора в отставку.
Obseerv
Ну что, круг замкнулся? Чиновникам указали на "выпавшие доходы бюджета", те кивнули в сторону надзора, а те отфутболили назад - запускайте экономику, мы не против! Возня мышиная...
32717768
Щас они доснимаются... Вон Европу по второму разу трясти начало, а мы блин в Турцию летаем, в Абхазию, в Черногорию... Я в шоке от этих людей сверху.
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