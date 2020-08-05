Роспотребнадзор предложил Петербургу перейти на новый этап снятия ограничений

Смольный получил письмо из Роспотребнадзора с предложением выйти на новый этап снятия ограничений, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.



«Буквально на днях получили письмо от главного санитарного врача, которая предлагает нам переход на второй этап снятия ограничений, что позволяет нам думать о некоторых изменениях, в том числе постановлении (губернатора)», — рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 5 августа.

По его словам, сейчас чиновники консультируются насчет дальнейших шагов с главными врачами больниц и медицинскими сообществами. В частности, сегодня вопрос был рассмотрен на межведомственной рабочей группе, которую возглавляет академик Евгений Шляхто.