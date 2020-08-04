В оперштабе рассказали о самочувствии добровольцев «Вектора». Вакцину им введут дважды
Испытания вакцины от коронавируса в центре «Вектор» проходят без осложнений для здоровья добровольцев. Об этом рассказали в оперштабе Москвы 4 августа.
«Все получившие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений после введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» не отмечено», — говорится в сообщении.
В настоящее время привиты три добровольца, четвертый получит вакцину 5 августа. Ситуации, требующие оказания медицинской помощи, не возникали.
В Роспотребнадзоре дополнили, что предполагается двукратная вакцинация через 21 день.
«Вакцина должна способствовать выработке иммунитета против новой коронавирусной инфекции после двукратного введения с интервалом в 21 день. Вместе с тем сбор данных об уровне антител начинается уже после первой вакцинации», — цитирует ведомство RT.
О начале испытаний вакцины на добровольцах «Вектор» проинформировал в конце июля. Также продолжаются испытания другой вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. О том, как ее создавали методом «копипаста», читайте в материале «Фонтанки».