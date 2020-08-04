В оперштабе рассказали о самочувствии добровольцев «Вектора». Вакцину им введут дважды

Испытания вакцины от коронавируса в центре «Вектор» проходят без осложнений для здоровья добровольцев. Об этом рассказали в оперштабе Москвы 4 августа.



«Все получившие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений после введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» не отмечено», — говорится в сообщении.

В настоящее время привиты три добровольца, четвертый получит вакцину 5 августа. Ситуации, требующие оказания медицинской помощи, не возникали.

В Роспотребнадзоре дополнили, что предполагается двукратная вакцинация через 21 день.