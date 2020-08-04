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04.08.2020 14:26
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В оперштабе рассказали о самочувствии добровольцев «Вектора». Вакцину им введут дважды

Испытания вакцины от коронавируса в центре «Вектор» проходят без осложнений для здоровья добровольцев. Об этом рассказали в оперштабе Москвы 4 августа.

«Все получившие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений после введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» не отмечено», — говорится в сообщении.

В настоящее время привиты три добровольца, четвертый получит вакцину 5 августа. Ситуации, требующие оказания медицинской помощи, не возникали.

В Роспотребнадзоре дополнили, что предполагается двукратная вакцинация через 21 день.

«Вакцина должна способствовать выработке иммунитета против новой коронавирусной инфекции после двукратного введения с интервалом в 21 день. Вместе с тем сбор данных об уровне антител начинается уже после первой вакцинации», — цитирует ведомство RT.

О начале испытаний вакцины на добровольцах «Вектор» проинформировал в конце июля. Также продолжаются испытания другой вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. О том, как ее создавали методом «копипаста», читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

StaryPlayboy
согласно научным исследованиям, сторонники жестких мер, как правило, женоподобны
Агроном аэродрома
Маловато! Маловато будет! Требую обкалывать ковидофилов еженедельно! Нет! Ежечасно! :))
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