Пока родители спали, под окнами их квартиры на Заозерной развернулась спасательная операция. С третьего этажа чуть не выпал ребенок
Спасательная операция все же не понадобилась малышу, который гулял по подоконнику на третьем этаже жилого дома в Московском районе Петербурга. Его родители задремали.
Фото с Заозерной вечером 3 августа выложили в соцсетях очевидцы. По их словам, ребенок в любой момент мог выпасть из окна третьего этажа, тут же вызвали спасателей, а малыша пытались уговорить закрыть стеклопакет.
Когда сотрудники МЧС прибыли на место, некоторые прохожие намерены были им помочь и вместе со спасателями растянули в метре от асфальта страховое оборудование.
Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении министерства , также на всякий случай была развернута автолестница, но все это не понадобилось. Сотрудникам МЧС удалось дозвониться в квартиру и привлечь внимание родителей, которые были дома, но задремали.