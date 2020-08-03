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03.08.2020 22:25
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Пока родители спали, под окнами их квартиры на Заозерной развернулась спасательная операция. С третьего этажа чуть не выпал ребенок

Спасательная операция все же не понадобилась малышу, который гулял по подоконнику на третьем этаже жилого дома в Московском районе Петербурга. Его родители задремали.

Фото с Заозерной вечером 3 августа выложили в соцсетях очевидцы. По их словам, ребенок в любой момент мог выпасть из окна третьего этажа, тут же вызвали спасателей, а малыша пытались уговорить закрыть стеклопакет.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, некоторые прохожие намерены были им помочь и вместе со спасателями растянули в метре от асфальта страховое оборудование.

Как сообщили «Фонтанке» в городском управлении министерства , также на всякий случай была развернута автолестница, но все это не понадобилось. Сотрудникам МЧС удалось дозвониться в квартиру и привлечь внимание родителей, которые были дома, но задремали.

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