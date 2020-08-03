Спасательная операция все же не понадобилась малышу, который гулял по подоконнику на третьем этаже жилого дома в Московском районе Петербурга. Его родители задремали.



Фото с Заозерной вечером 3 августа выложили в соцсетях очевидцы. По их словам, ребенок в любой момент мог выпасть из окна третьего этажа, тут же вызвали спасателей, а малыша пытались уговорить закрыть стеклопакет.