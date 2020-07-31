СК Белоруссии: У задержанных россиян была группа в WhatsApp «для управления личным составом». Некоторые вообще не знали, куда летят

Следователи считают показания задержанных в Минске россиян «непоследовательными и противоречивыми». Как пишет 31 июля БелТА, об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.



«Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а о целях нахождения в Беларуси — противоречивы: 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турцию, два — на Кубу, один — в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов. Это то же самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан», — цитирует издание слова Агафонова.

