СК Белоруссии: У задержанных россиян была группа в WhatsApp «для управления личным составом». Некоторые вообще не знали, куда летят
Следователи считают показания задержанных в Минске россиян «непоследовательными и противоречивыми». Как пишет 31 июля БелТА, об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
«Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а о целях нахождения в Беларуси — противоречивы: 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турцию, два — на Кубу, один — в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов. Это то же самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан», — цитирует издание слова Агафонова.
Ранее он говорил, что покупкой билетов на самолет до Стамбула «злоумышленники готовили себе алиби». Следователь также подчеркнул, что группа россиян из ЧВК Вагнера «была организована и управлялась по военным стандартам»: например, у них была группа в мессенджере WhatsApp «с обозначенной целью — для управления личным составом».
29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиянина, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнера. В Кремле заверили, что у российской стороны нет информации о противоправных действиях задержанных в Белоруссии граждан. Посол РФ в Минске сообщил о том, что россияне опоздали на рейс в «третью страну». Подробнее читайте в материале «Фонтанки».