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31.07.2020 23:35
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СК Белоруссии: У задержанных россиян была группа в WhatsApp «для управления личным составом». Некоторые вообще не знали, куда летят

Следователи считают показания задержанных в Минске россиян «непоследовательными и противоречивыми». Как пишет 31 июля БелТА, об этом в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.

«Все задержанные допрошены с участием защитников. Их показания непоследовательны, а о целях нахождения в Беларуси — противоречивы: 11 человек намеревались лететь в Венесуэлу, 15 следовало в Турцию, два — на Кубу, один — в Сирию. Один вообще не знал, куда летит. Три от дачи показаний отказались. Представляется сомнительным, что на одном рейсовом самолете можно совершить перелет в страны различных континентов. Это то же самое, что на одном поезде ехать сразу в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Магадан», — цитирует издание слова Агафонова.

Ранее он говорил, что покупкой билетов на самолет до Стамбула «злоумышленники готовили себе алиби». Следователь также подчеркнул, что группа россиян из ЧВК Вагнера «была организована и управлялась по военным стандартам»: например, у них была группа в мессенджере WhatsApp «с обозначенной целью — для управления личным составом».

29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиянина, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнера. В Кремле заверили, что у российской стороны нет информации о противоправных действиях задержанных в Белоруссии граждан. Посол РФ в Минске сообщил о том, что россияне опоздали на рейс в «третью страну». Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (33)

iphonedimona
Ясно, что дело тёмное. Веры нет никому. Вопрос в другом, все эти люди, устраивающиеся на работу во всякие "вагнеры", они что, не понимают что являются расходным материалом? Для руководства они не более чем обнаруженные при них резиновые изделия - использовал и выбросил.
udgen-y
В СМИ много противоречивой информации, То ЧОП то Вагнер, летели - а чтож не у летели? вылет был до задержания, или нет? то вооружены, то у них из оружия были найдены только презервативы(гы). С другой стороны, сейчас все лятять транзитом через Минск: туристы ибо границы открыты, туристы-алиментщики ибо без палева и т.д. С одной стороны батьку можно понять - ссыкуе перед выборами, с другой стороны прибыть в страну организованной группой в милитари и презиками в кармане - это опрометчивый шаг, КГБ не дремлет. Мутная история вообщем.
08061962
СК РФ просто обязан возбудить дело о разжигании межнациональной розни . Задержаны люди “по поведению нехарактерном для российских туристов « .Получаеться что в глазах белорусов россияне обязаны пить,курить и волочиться за женщинами.Хорошо ,что балалайку и медведя белорусы не приплели!
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