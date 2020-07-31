СК Белоруссии: Задержанные в Минске россияне не собирались лететь в Стамбул. «Злоумышленники готовили себе алиби»
Россияне, задержанные в Минске по подозрению в причастности к подготовке массовых беспорядков, в Стамбул лететь не собирались, хоть у них и были билеты на самолет. Об этом 31 июля в эфире местного телеканала ОНТ сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
«Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснилось следствием, лететь туда они не намеревались», - заявил следователь (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что, по данным следствия, россияне собирались лететь в Венесуэлу, Турцию, Сирию, на Кубу. Задержанных допросили с участием защиты. Дипломатов обещали допустить до россиян уже сегодня, однако пока об этом не сообщалось.
29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнера. В Кремле заверили в том, что у российской стороны нет информации о противоправных действиях задержанных в Белоруссии граждан. Посол РФ в Минске сообщил о том, что россияне опоздали на рейс в «третью страну». Подробнее читайте в материале «Фонтанки».