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31.07.2020 21:16
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СК Белоруссии: Задержанные в Минске россияне не собирались лететь в Стамбул. «Злоумышленники готовили себе алиби»

Россияне, задержанные в Минске по подозрению в причастности к подготовке массовых беспорядков, в Стамбул лететь не собирались, хоть у них и были билеты на самолет. Об этом 31 июля в эфире местного телеканала ОНТ сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов.

«Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснилось следствием, лететь туда они не намеревались», - заявил следователь (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что, по данным следствия, россияне собирались лететь в Венесуэлу, Турцию, Сирию, на Кубу. Задержанных допросили с участием защиты. Дипломатов обещали допустить до россиян уже сегодня, однако пока об этом не сообщалось.

29 июля стало известно, что в Белоруссии задержали 32 россиян, которых Лукашенко подозревает в причастности к подготовке массовых беспорядков. Как заявили белорусские власти, они являются членами ЧВК Вагнера. В Кремле заверили в том, что у российской стороны нет информации о противоправных действиях задержанных в Белоруссии граждан. Посол РФ в Минске сообщил о том, что россияне опоздали на рейс в «третью страну». Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (35)

Алекс_Питер_178
Теперь и в Беларусию страшно ехать( Лукашенко так не хочет что бы ему Госдеп переворот устроил, что готов им ноги целовать. Теперь каждый приезжий из России потенциальная жертва тирана.
Brit
Лукаш хитёр как Ким Чен Ын, а Вовик лопух как Дональд Трамп.
До плебисцита подержит их в цугундере, шантажируя выдачей Украине (читай международному правосудию), а после выменяет обратно за ту цену, какую сам назовёт.
260928241
Одиозная публика , гуляет по набережной Фонтанки .
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