СК Белоруссии: Задержанные в Минске россияне не собирались лететь в Стамбул. «Злоумышленники готовили себе алиби»

Россияне, задержанные в Минске по подозрению в причастности к подготовке массовых беспорядков, в Стамбул лететь не собирались, хоть у них и были билеты на самолет. Об этом 31 июля в эфире местного телеканала ОНТ сообщил руководитель следственной группы Александр Агафонов.



«Очевидным является, что при организованной подготовке совершения преступления злоумышленники готовили себе алиби. Подобная ситуация имела место с задержанием 33 граждан Российской Федерации, у которых на руках имелись билеты на вылет на 25 июля в Стамбул. Однако, как выяснилось следствием, лететь туда они не намеревались», - заявил следователь (цитата по ТАСС).

