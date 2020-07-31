Участники процесса возражали против присутствия на процессе представителей СМИ. В частности, ссылаясь на то, что предполагается оглашение информации, составляющей тайну следствия. В том числе, о личности предпринимателей, которые являются фигурантами дела.

Представитель Коваля ходатайствует об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Мать обвиняемого, по словам защитника, готова предоставить квартиру для проживания.

Накануне депутата и его помощника Андрея Гришина задержали оперативники 4-го отдела СЭБ ФСБ, который курирует госвласть. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ.



Следствие полагает, что депутат с 2018-го по 2020 год лично и при посредничестве помощника получил от предпринимателей 15 млн рублей и автомобилем Audi Q7. За это он якобы распределял бюджетные средства в рамках «депутатской поправки» так, чтобы выгодоприобретателями оказывались определенные бизнесмены. В ведомстве считают, что размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям средств.



В настоящее время оба фигуранта дела имеют статус подозреваемых.