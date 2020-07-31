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31.07.2020 18:40
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Депутата Коваля доставили в суд для избрания меры пресечения. Судья отказалась закрыть процесс

Депутата Заксобрания Петербурга Романа Коваля 31 июля доставили в Приморский районный суд для избрания меры пресечения, передает корреспондент «Фонтанки». Суд отказался закрыть заседание.

Участники процесса возражали против присутствия на процессе представителей СМИ. В частности, ссылаясь на то, что предполагается оглашение информации, составляющей тайну следствия. В том числе, о личности предпринимателей, которые являются фигурантами дела.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Представитель Коваля ходатайствует об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Мать обвиняемого, по словам защитника, готова предоставить квартиру для проживания.

автор видео Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Накануне депутата и его помощника Андрея Гришина задержали оперативники 4-го отдела СЭБ ФСБ, который курирует госвласть. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ.

Следствие полагает, что депутат с 2018-го по 2020 год лично и при посредничестве помощника получил от предпринимателей 15 млн рублей и автомобилем Audi Q7. За это он якобы распределял бюджетные средства в рамках «депутатской поправки» так, чтобы выгодоприобретателями оказывались определенные бизнесмены. В ведомстве считают, что размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям средств.

В настоящее время оба фигуранта дела имеют статус подозреваемых.

© Фонтанка.Ру

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