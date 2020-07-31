Путин подписал закон о криптовалютах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на территории России можно осуществлять сделки с цифровыми финансовыми активами, но нельзя оплачивать криптовалютой товары и услуги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе даются определения понятиям «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта».

Согласно документу, цифровыми финансовыми активами, в том числе выпущенными в иностранных информсистемах, можно обмениваться на территории России, а также продавать их. Осуществлять выпуск, куплю и продажу таких активов могут операторы информационных систем, занесенные в реестр Банка России, в том числе банки.