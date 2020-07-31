FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +18
73.36р86.25р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
31.07.2020 17:58
2
Печать

Путин подписал закон о криптовалютах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на территории России можно осуществлять сделки с цифровыми финансовыми активами, но нельзя оплачивать криптовалютой товары и услуги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе даются определения понятиям «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта».

Согласно документу, цифровыми финансовыми активами, в том числе выпущенными в иностранных информсистемах, можно обмениваться на территории России, а также продавать их. Осуществлять выпуск, куплю и продажу таких активов могут операторы информационных систем, занесенные в реестр Банка России, в том числе банки.

При этом закон запрещает оплачивать криптовалютой товары и услуги на территории России.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
мдааааа, легализовали-таки это фуфло в РФ(
krasnonosov
Надоел!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний