На юге Петербурга задержали мужчину, который надругался на девятилетней
Заявление о сексуальном насилии над третьеклассницей в полицию Петродворцового района 29 июля принесла 27-летняя петербурженка. Девочка молчала о случившемся три месяца.
Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, следственный комитет возбудил уголовное дело о «насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней» в четверг после задержания 43-летнего мужчины.
Он, по словам заявительницы, был соседом их семьи по садоводству. Её девятилетняя дочь на этой неделе призналась ей в том, что в начале мая он позвал девочку в гости и там надругался на ней.
Мужчину поместили во временную изоляцию в изолятор.
На его странице в одной из социальных сетей указанно, что он является отцом двухгодовалого ребенка.