PayPal закрыл переводы внутри России

Международный платёжный сервис PayPal прекратил денежные переводы внутри России. С 31 июля пользователям доступны только международные платежи.

Как пишет 31 июля РИА «Новости», компания приняла это решение на фоне ужесточения закона «О национальной платежной системе». Операторам оборота электронных денег запретили передавать данные о внутрироссийских переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Закрытие внутрироссийских переводов PayPal приведёт к существенным изменениям на рынке, в целом вряд ли позитивным, считает председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. При этом он подчеркнул, что это «ни в коем случае не означает «сгорания» электронных денег, принудительного закрытия электронных кошельков». По мнению других экспертов, пользователи PayPal перейдут к конкурентам, и рынок не пострадает.