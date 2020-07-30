Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская о задержанных россиянах: Никто не поверит, что этих боевиков нам прислали именно к выборам

«Надеюсь, что Следственный комитет выяснит, в чем дело, не привязывая это ко мне и не привязывая к Сергею Тихановскому, потому что очевидно, что никто к этому отношения не имеет. Сейчас могут к Тихановскому или другим политзаключенным эту всю историю привязать. Ситуация очень настораживает», - цитирует информагентство ее слова.

Единый кандидат от оппозиции в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ни она, ни ее муж не имеют никакого отношения к россиянам, задержанным накануне. Об этом 30 июля пишет Reuters.

Ранее в СК Белоруссии заявили, что 33 россиянина из ЧВК Вагнера задержали в рамках уголовного дела о приготовлении к массовым беспорядкам в отношении оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича.



Отметим, в эти минуты в Минске проходит крупнейшая акция оппозиции за все последние годы в поддержку Светланы Тихановской. На митинге она также выступила по поводу «боевиков ЧВК» в Белоруссии.



«Российские боевики из частных военных компаний бывали у нас часто и что они использовали Беларусь как перевалочную базу - я этого не знала. Если это так, то у меня вопрос: куда смотрели спецслужбы и почему подняли эту тему прямо перед выборами. С этими боевиками надо разбираться отдельно, а выборы пускай идут по закону. Никто не поверил, никто не поверит, что этих боевиков нам прислали именно к выборам», - подчеркнула Тихановская.

