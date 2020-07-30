Пострадавших оказалось больше. Смольный расширил перечень получателей антивирусной поддержки

Главная новелла — расширение перечня отраслей, представители которых могут платить пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения. Ранее список пострадавших бизнесов был дополнен на федеральном уровне, так что скорректировать пришлось и городскую норму. В частности, на скидку по упрощенке могут рассчитывать производственные компании и те, кто занимается научными исследованиями и разработками.

Губернатор Александр Беглов подписал закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах», который предоставляет бизнесу дополнительные меры поддержки в условиях коронавирусных ограничений.

Собственники недвижимости смогут получить «скидку» в размере 50% налога на имущество за второй квартал 2020 года, если наполовину снизят ставки для своих арендаторов.

Наконец, согласно закону, налогоплательщики Северной столицы из пострадавших отраслей могут не уплачивать авансовые платежи за все отчетные периоды 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу, а также по транспортному налогу в случае подачи соответствующего заявления в налоговый орган. При отсутствии такого заявления компания может воспользоваться отсрочкой с последующей рассрочкой по уплате авансовых платежей, предусмотренной на федеральном уровне.