Для борьбы с нелегалами в Петербурге хотят ограничить заказные пассажирские перевозки

В комитете по транспорту Петербурга предложили бороться с нелегальными перевозчиками, которые маскируются под заказные автобусы, введя ограничения для этих самых заказных автобусов. Ведомство уже разработало соответствующий законопроект.

Как сообщает 29 июля пресс-служба комтранса, комитет выступил с инициативой наделить правительство Петербурга полномочиями устанавливать на территории города места, из которых запрещено отправление одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в месяц. При разработке законопроекта был принят во внимание успешный опыт Москвы, Краснодара и других субъектов России, отмечают в ведомстве.

По словам председателя комитета Кирилла Полякова, новые полномочия позволят петербургскому правительству эффективнее организовать работу по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, которые выполняют регулярные перевозки под видом заказных. Разработанный законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» уже согласован Ространснадзором, прошел предварительную экспертизу в Юридическом комитете и получил положительное заключение комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Также в ведомстве поддержали инициативу правительства Ленобласти о внесении изменений в федеральное законодательство, в частности в КоАП РФ, которые ужесточили бы ответственность для нелегальных перевозчиков в сфере легкового такси и заказных пассажирских перевозок. Особое внимание при этом уделяется деятельности агрегаторов такси и ответственности соискателей, то есть юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют документы для получения разрешений на такие перевозки.