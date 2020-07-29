Для борьбы с нелегалами в Петербурге хотят ограничить заказные пассажирские перевозки
В комитете по транспорту Петербурга предложили бороться с нелегальными перевозчиками, которые маскируются под заказные автобусы, введя ограничения для этих самых заказных автобусов. Ведомство уже разработало соответствующий законопроект.
Как сообщает 29 июля пресс-служба комтранса, комитет выступил с инициативой наделить правительство Петербурга полномочиями устанавливать на территории города места, из которых запрещено отправление одного и того же транспортного средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в месяц. При разработке законопроекта был принят во внимание успешный опыт Москвы, Краснодара и других субъектов России, отмечают в ведомстве.
По словам председателя комитета Кирилла Полякова, новые полномочия позволят петербургскому правительству эффективнее организовать работу по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, которые выполняют регулярные перевозки под видом заказных. Разработанный законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» уже согласован Ространснадзором, прошел предварительную экспертизу в Юридическом комитете и получил положительное заключение комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.
Также в ведомстве поддержали инициативу правительства Ленобласти о внесении изменений в федеральное законодательство, в частности в КоАП РФ, которые ужесточили бы ответственность для нелегальных перевозчиков в сфере легкового такси и заказных пассажирских перевозок. Особое внимание при этом уделяется деятельности агрегаторов такси и ответственности соискателей, то есть юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют документы для получения разрешений на такие перевозки.
Одновременно в Госдуме сейчас находится на рассмотрении проект нового закона, который регулирует перевозки пассажиров и багажа легковыми такси. Документ запрещает службам заказа такси передавать заказы лицам, не имеющим специального разрешения. Следующим этапом планируется ввести ответственность служб заказа такси за передачу заказов нелегальным перевозчикам.
За шесть месяцев 2020 года межведомственная транспортная комиссия Петербурга проверила более 3,5 тысяч автобусов. С января на петербургских улицах провели 296 рейдов, по результатам которых было арестовано 17 нелегальных автобусов, составлено 259 актов и 763 водителя привлекли к административной ответственности. Всего с 2016 года в Петербурге прекратили работу более 100 автобусов нелегальных перевозчиков, 10 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
При выявлении нарушений в петербургском транспорте в комитете просят сообщать о них в диспетчерскую службу СПб ГКУ «Организатор перевозок» по телефону 576–55–55.