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29.07.2020 12:50
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В Петербурге больницу, в которой от коронавируса умер известный рентгенолог, оштрафовали на 200 тысяч

В Петербурге очередная больница привлечена к ответственности за нарушение правил жизни, разработанных Роспотребнадзором. Соблюдать их не заставила даже смерть рентгенолога, который взял на себя основную нагрузку по обследованию пациентов и умер от коронавирусной пневмонии.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 29 июля, штрафом в 200 тысяч рублей по статье 6.3 КоАП Петроградский райсуд наказал городскую больницу № 31, расположенную на проспекте Динамо. В начале июля туда наведался Роспотребнадзор и застукал сотрудников с открытыми лицами — согласно протоколу маски не носили, хотя их запас был.

Нарушение оказалось не единственным. Так, в больнице не смогли предоставить инспекторам письменный хронометраж дезинфекции вентиляционных каналов, а при сборе анамнеза не уточняли у пациентов информацию о заграничных путешествиях родственников.

Кроме того, инспекторы завизировали, что медучреждение не перевело на удалённую работу сотрудников 65+. Например, лечить продолжил 71-летний заведующий отделением лучевой диагностики городской больницы № 31. Как писал «Доктор Питер», рентгенолог Виктор Парафило безошибочно ставил диагнозы и со своим не ошибся. В мае он скончался от осложнений новой коронавирусной инфекции.

В мае Роспотребнадзор требовал закрыть больницу, принимающую пациентов с COVID-19, за то, что при перепрофилировании медучреждение не успело «расселить» нековидных больных. Летом ведомство продолжило атаку на больницы, которые игнорируют правила. Итогом инспекции стали штрафы. Среди прегрешений, к примеру, нехватка масок.

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Комментарии (3)

Печенеги и половцы
Произошла закольцовка системы, на саму себя
DmitrySpb79
В чем сакральный смысл штрафования гос.учреждений, которые и так деньги получают из бюджета? Виртуальное перетекание денег туда-обратно?
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