В Петербурге больницу, в которой от коронавируса умер известный рентгенолог, оштрафовали на 200 тысяч

В Петербурге очередная больница привлечена к ответственности за нарушение правил жизни, разработанных Роспотребнадзором. Соблюдать их не заставила даже смерть рентгенолога, который взял на себя основную нагрузку по обследованию пациентов и умер от коронавирусной пневмонии.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 29 июля, штрафом в 200 тысяч рублей по статье 6.3 КоАП Петроградский райсуд наказал городскую больницу № 31, расположенную на проспекте Динамо. В начале июля туда наведался Роспотребнадзор и застукал сотрудников с открытыми лицами — согласно протоколу маски не носили, хотя их запас был.