В Петербурге больницу, в которой от коронавируса умер известный рентгенолог, оштрафовали на 200 тысяч
В Петербурге очередная больница привлечена к ответственности за нарушение правил жизни, разработанных Роспотребнадзором. Соблюдать их не заставила даже смерть рентгенолога, который взял на себя основную нагрузку по обследованию пациентов и умер от коронавирусной пневмонии.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 29 июля, штрафом в 200 тысяч рублей по статье 6.3 КоАП Петроградский райсуд наказал городскую больницу
Нарушение оказалось не единственным. Так, в больнице не смогли предоставить инспекторам письменный хронометраж дезинфекции вентиляционных каналов, а при сборе анамнеза не уточняли у пациентов информацию о заграничных путешествиях родственников.
Кроме того, инспекторы завизировали, что медучреждение не перевело на удалённую работу сотрудников 65+. Например, лечить продолжил 71-летний заведующий отделением лучевой диагностики городской больницы
В мае Роспотребнадзор требовал закрыть больницу, принимающую пациентов с COVID-19, за то, что при перепрофилировании медучреждение не успело «расселить» нековидных больных. Летом ведомство продолжило атаку на больницы, которые игнорируют правила. Итогом инспекции стали штрафы. Среди прегрешений, к примеру, нехватка масок.