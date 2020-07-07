В Петербурге поликлинику оштрафовали за то, что врачам не хватало масок. К июню заболели 43 сотрудника
По жалобе Роспотребнадзора суд оштрафовал поликлинику
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 7 июля, к административной ответственности поликликлинику
Согласно материалам, в больнице не было месячного запаса средств индивидуальной защиты, тем временем «в отделе учета и регистрации Центра гигиены и эпидемиологии было зарегистрировано 43 случая заболевания COVID-19 у сотрудников поликлиники
В медучреждении признали вину частично. Как отметил на заседании представитель, в данный момент средствами индивидуальной защиты обеспечены все работники — партию получили как раз после того, как сотрудники Роспотребнадзора составили протокол. Несвоевременное информирование о диагнозе в больнице опровергают: все данные о заболевших передавали не позднее 12 часов после того, как получали информацию о диагнозе. В пример представитель привёл двух пациентов.
Фрунзенский райсуд оштрафовал поликлинику