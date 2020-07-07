В Петербурге поликлинику оштрафовали за то, что врачам не хватало масок. К июню заболели 43 сотрудника

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 7 июля, к административной ответственности поликликлинику № 109 привлекли по статье о нарушении законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (6.3 КоАП РФ). Поводом стала проверка, которой учреждение подвергли в июне.

По жалобе Роспотребнадзора суд оштрафовал поликлинику № 109 во Фрунзенском районе Петербурга за нарушения во время COVID-19. В начале лета в больнице не было достаточного запаса масок, инфекцию подхватили 43 человека..

Согласно материалам, в больнице не было месячного запаса средств индивидуальной защиты, тем временем «в отделе учета и регистрации Центра гигиены и эпидемиологии было зарегистрировано 43 случая заболевания COVID-19 у сотрудников поликлиники № 109». При этом, как подчеркнули проверяющие, информация о новых инфицированных поступала с нарушениями — спустя более чем 12 часов после определения диагноза.

В медучреждении признали вину частично. Как отметил на заседании представитель, в данный момент средствами индивидуальной защиты обеспечены все работники — партию получили как раз после того, как сотрудники Роспотребнадзора составили протокол. Несвоевременное информирование о диагнозе в больнице опровергают: все данные о заболевших передавали не позднее 12 часов после того, как получали информацию о диагнозе. В пример представитель привёл двух пациентов.