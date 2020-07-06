Петербургская поликлиника заплатит 100 тысяч за нарушения во время COVID-19. Суд узнал о заболевших сотрудниках, отсутствии защиты и жизни без антисептика
Петербургский суд привлёк к административной ответственности поликлинику
Санитарно-эпидемиологическое расследование в поликлинике специалисты проводили с 7 мая. «При оценке регистрации установлено, что имеет место поздняя регистрация коронавирусной инфекции при плановом медицинском обследовании у 7 сотрудников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
В конце июня за недостаточный запас масок суд оштрафовал детскую поликлинику в Московском районе. До этого по аналогичной причине платить пришлось НИИ Джанелидзе и городской больнице