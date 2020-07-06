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06.07.2020 12:37
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Петербургская поликлиника заплатит 100 тысяч за нарушения во время COVID-19. Суд узнал о заболевших сотрудниках, отсутствии защиты и жизни без антисептика

Петербургский суд привлёк к административной ответственности поликлинику № 56 во Фрунзенском районе Петербурга. Как 6 июля сообщает объединённая пресс-служба судов города, коронавирус там обнаружили у 17 сотрудников, а у руководства не оказалось ни месячного запаса респираторов, ни защитных костюмов, ни даже средств дезинфекции.

Санитарно-эпидемиологическое расследование в поликлинике специалисты проводили с 7 мая. «При оценке регистрации установлено, что имеет место поздняя регистрация коронавирусной инфекции при плановом медицинском обследовании у 7 сотрудников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56», — огласили в суде детали проверки. К 5 июня выяснилось, что в центре нет достаточного запаса защиты, в том числе и обычных бахил. Специалисты назначили наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

В конце июня за недостаточный запас масок суд оштрафовал детскую поликлинику в Московском районе. До этого по аналогичной причине платить пришлось НИИ Джанелидзе и городской больнице № 14. На отсутствие средств защиты Роспотребнадзор также указывал психоневрологическому интернату № 10.

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Комментарии (5)

Маэстро
Господдержка спекуляции масками. До пандемии маски стоили 2-3 рубля за штуку.
Zulugulu
Ну так если нет масок!!! Многим сказано шить марлевые самим((( сами себе, сколько сошьют столько и будет!!! Сейчас в любое учреждение зайди так всех можно штрафовать!
hayalci33
Пока действуют 44-ФЗ и 223-ФЗ о госзакупках будут такие штрафы. С точки зрения организации - проще заплатить штраф, чем проходить все круги ада по госзакупкам. Тем более все госзакупки подлежат планированию на достаточно большой срок, и заранее спланировать ковид нереально... Издержки системы в действии. Ну и чего добились штрафом?)) Средства защиты появились в поликлинике??))
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