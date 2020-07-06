Петербургская поликлиника заплатит 100 тысяч за нарушения во время COVID-19. Суд узнал о заболевших сотрудниках, отсутствии защиты и жизни без антисептика

Петербургский суд привлёк к административной ответственности поликлинику № 56 во Фрунзенском районе Петербурга. Как 6 июля сообщает объединённая пресс-служба судов города, коронавирус там обнаружили у 17 сотрудников, а у руководства не оказалось ни месячного запаса респираторов, ни защитных костюмов, ни даже средств дезинфекции.



Санитарно-эпидемиологическое расследование в поликлинике специалисты проводили с 7 мая. «При оценке регистрации установлено, что имеет место поздняя регистрация коронавирусной инфекции при плановом медицинском обследовании у 7 сотрудников СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56 », — огласили в суде детали проверки. К 5 июня выяснилось, что в центре нет достаточного запаса защиты, в том числе и обычных бахил. Специалисты назначили наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

