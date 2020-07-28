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28.07.2020 19:50
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Когда взял машину в лизинг, а захотелось сделать «кусинг». Полиция Петербурга предотвратила поедание автомобиля

Уроженец южной республики России настолько убедительно показывал, что хочет съесть автомобиль, что его пришлось принудительно госпитализировать. Собственник теперь прикидывает, что делать с понадкусанной машиной.

Как рассказал читатель «Фонтанки» 28 июля, эта история произошла у железнодорожной станции Белоостров в Курортном районе Петербурга. Прохожие обратили внимание на мужчину, который колотил руками и ногами по машине, отдирал от неё пластиковые куски и пытался их съесть.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, им досталась кульминация шоу — незнакомец продемонстрировал ключи от автомобиля и эффектно проглотил их. В качестве платы за зрелище чудаку досталась бесплатная поездка в больницу.

«Уже много лет работаю экспертом, но никогда не видел, чтобы человек ел машину», — поделился впечатлениями читатель «Фонтанки». По его словам, мужчина покусал автомобиль на 250 тысяч рублей — это сумма предварительной оценки ущерба. «Случай явно нестраховой, только через суд», — добавил он.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

По данным «Фонтанки», инцидент произошел 22 июля. Соответствующая заявка зарегистрирована 50-м отделом полиции. Наряд прибыл по вызову, зафиксировал неадеквата и вызвал на подмогу медиков скорой. В больницу был доставлен 41-летний мужчина. По предварительной информации, машину он брал в аренду, чтобы таксовать. Изрядно покусанный автомобиль вернули собственнику.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

onotolich
На приёме у психиатра:
— Доктор, мой муж очень любит кофе.
— Ну, это совершенно нормально.
— Да, но после того, как он выпьет кофе, он съедает кофейную чашечку.
— И это совершенно нормально.
— Доктор, вы не поняли, он ее целиком съедает, только ручку оставляет.
— А вот это действительно странно, ручка — это как раз самое вкусное.
hal9000
Чё это за фигня вообще?!
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