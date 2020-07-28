Когда взял машину в лизинг, а захотелось сделать «кусинг». Полиция Петербурга предотвратила поедание автомобиля
Уроженец южной республики России настолько убедительно показывал, что хочет съесть автомобиль, что его пришлось принудительно госпитализировать. Собственник теперь прикидывает, что делать с понадкусанной машиной.
Как рассказал читатель «Фонтанки» 28 июля, эта история произошла у железнодорожной станции Белоостров в Курортном районе Петербурга. Прохожие обратили внимание на мужчину, который колотил руками и ногами по машине, отдирал от неё пластиковые куски и пытался их съесть.
Когда на место прибыли сотрудники полиции, им досталась кульминация шоу — незнакомец продемонстрировал ключи от автомобиля и эффектно проглотил их. В качестве платы за зрелище чудаку досталась бесплатная поездка в больницу.
«Уже много лет работаю экспертом, но никогда не видел, чтобы человек ел машину», — поделился впечатлениями читатель «Фонтанки». По его словам, мужчина покусал автомобиль на 250 тысяч рублей — это сумма предварительной оценки ущерба. «Случай явно нестраховой, только через суд», — добавил он.
По данным «Фонтанки», инцидент произошел 22 июля. Соответствующая заявка зарегистрирована 50-м отделом полиции. Наряд прибыл по вызову, зафиксировал неадеквата и вызвал на подмогу медиков скорой. В больницу был доставлен 41-летний мужчина. По предварительной информации, машину он брал в аренду, чтобы таксовать. Изрядно покусанный автомобиль вернули собственнику.