Уроженец южной республики России настолько убедительно показывал, что хочет съесть автомобиль, что его пришлось принудительно госпитализировать. Собственник теперь прикидывает, что делать с понадкусанной машиной.



Как рассказал читатель «Фонтанки» 28 июля, эта история произошла у железнодорожной станции Белоостров в Курортном районе Петербурга. Прохожие обратили внимание на мужчину, который колотил руками и ногами по машине, отдирал от неё пластиковые куски и пытался их съесть.



Когда на место прибыли сотрудники полиции, им досталась кульминация шоу — незнакомец продемонстрировал ключи от автомобиля и эффектно проглотил их. В качестве платы за зрелище чудаку досталась бесплатная поездка в больницу.

