Ecolines запускает автобусные рейсы из Петербурга в Ригу, но не для всех

Как пояснили в компании, отправиться в Латвию смогут лишь определённые категории граждан . Это, прежде всего, люди с ВНЖ либо те, кто едет к близким родственникам, а также некоторые работники и специалисты. «По прибытии в Латвию или возвращении в Россию действуют карантинные ограничения , связанные с COVID-19», - предупреждает перевозчик.

Латвийская компания Ecolines 27 июля заявила о частичном возобновлении рейсов Петербург - Рига. Однако автобусы будут ходить раз в неделю, а билета для посадки будет недостаточно.

По словам директора по маркетингу ООО «Амрон» (юрлицо латвийской Ecolines в России) Андрей Волков, пассажирам могут отказать в посадке при отсутствии документов, подтверждающих право на пересечение границы, деньги за билет при этом возвращают. До российской границы пассажиров везёт один автобус, дальше пункты пропуска они проходят пешком, а на латвийской стороне их встречает другой автобус. Если человек получает отказ в пересечении границы, его могут отвезти обратно. Как отмечает Волков, по сути это вывозные рейсы для тех, кто не мог по тем или иным причинам вернуться в Европу и Латвию в частности во время пандемии.

Рейс уходит из Северной столицы в Ригу в пятницу в 20:10. Также несколько раз в неделю, в соответствии с существующими ограничениями в Белоруссии и Украине, ходят рейсовые автобусы из Петербурга в Минск и Киев.

Латвия считает эпидемиологически безопасными те страны, где совокупное число случаев COVID-19 за последние 14 дней не превысило 16 человек на 100 000 населения. В России этот показатель за предыдущие две недели составил 57,5.