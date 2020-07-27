От Сергея Шнурова сбежала колонна митингующих в Хабаровске. Ему пришлось её догонять, чтобы покричать «Свобода!»

Основатель группы «Ленинград», а с недавних пор еще и генпродюсер канала RTVI Сергей Шнуров 27 июля вышел на площадь Ленина в Хабаровске, чтобы поговорить с митингующими. Однако, как пишут местные СМИ, те выстроились в колонну и ушли без него. Музыканту пришлось ее догонять, чтобы рассказать, что он их поддерживает и что отказался от денег, которые ему предлагали за поддержку Дегтярева.



Когда же Шнуров догнал колонну, его встретили фразой: «Ну что, догнал наконец-то?»



Затем, как пишет «Знак», основатель группы «Ленинград» пошел вместе с колонной и кричал: «Свободу!»

