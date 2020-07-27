От Сергея Шнурова сбежала колонна митингующих в Хабаровске. Ему пришлось её догонять, чтобы покричать «Свобода!»
Основатель группы «Ленинград», а с недавних пор еще и генпродюсер канала RTVI Сергей Шнуров 27 июля вышел на площадь Ленина в Хабаровске, чтобы поговорить с митингующими. Однако, как пишут местные СМИ, те выстроились в колонну и ушли без него. Музыканту пришлось ее догонять, чтобы рассказать, что он их поддерживает и что отказался от денег, которые ему предлагали за поддержку Дегтярева.
Когда же Шнуров догнал колонну, его встретили фразой: «Ну что, догнал наконец-то?»
Затем, как пишет «Знак», основатель группы «Ленинград» пошел вместе с колонной и кричал: «Свободу!»
Ранее врио губернатора Хабаровского края заявил, что в Хабаровск приехал Сергей Шнуров, что создало у присутствующих ощущение, что музыкант поддержит действующую власть. Была информация о том, что генпродюсер RTVI возьмет у Михаила Дегтярева интервью. Сам Шнуров заявил, что планирует сделать честный фильм о протестах в Хабаровске после ареста губернатора края Сергея Фургала.
Стихийные митинги и шествия проходят в Хабаровске с 11 июля. Люди недовольны арестом бывшего главы региона Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств 15-летней давности. Владимир Путин уволил Фургала, назначив врио главы региона его однопартийца Михаила Дегтярева. Однако хабаровчанам это также не понравилось. 27 июля стало известно, что за участие в протестах суды оштрафовали депутата от КПРФ Сергея Ильина и секретаря хабаровского отделения Либертарианской партии Артема Мозгова. Протоколы составлены также на других активистов.