Рособрнадзор проанализировал результаты ЕГЭ по химии после массовых жалоб. На итоги «могла повлиять недоработка экспериментальной части» программы по ней
Результаты ЕГЭ по химии в этом году казались не ниже прошлогодних. Средний балл составил 54,4, а количество школьников, которые получили больше 81 балла, по сравнению с прошлым годом выросло на
Присмотреться к результатам ЕГЭ по этому предмету просили школьники и родители учеников. После экзамена в Сети появились массовые петиции с требованием отменить результаты, потому что задания показались сдающим слишком сложными и нестандартными. В Рособрнадзоре в ответ заявили, что не видят больших сложностей, а задачи и тестовые вопросы не выходили за рамки программы.
Как теперь сообщили в ведомстве, «структурных изменений и изменений в модели используемых заданий» по сравнению с вариантами 2019 года никто не вносил. «Были уточнены формулировки контекста условий отдельных заданий, направленные на более тщательный анализ предложенных ситуаций /.../ На результаты некоторых участников могла повлиять недоработка экспериментальной части программы курса химии, поскольку в экзаменационный вариант было включено значительное число заданий, предусматривающих контроль знаний и умений по выполнению реального эксперимента», — пояснили специалисты. Сдать экзамен на максимальные 100 баллов смогли 833 выпускника. Такой результат не выбивается из статистики за предыдущие несколько лет.
Посмотреть задачи, которые попадались школьникам на ЕГЭ по химии, можно в материале «Фонтанки».