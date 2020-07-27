Рособрнадзор проанализировал результаты ЕГЭ по химии после массовых жалоб. На итоги «могла повлиять недоработка экспериментальной части» программы по ней

Результаты ЕГЭ по химии в этом году казались не ниже прошлогодних. Средний балл составил 54,4, а количество школьников, которые получили больше 81 балла, по сравнению с прошлым годом выросло на 2,5 %. Такая информация 27 июля появилась на сайте Рособрнадзора.

Присмотреться к результатам ЕГЭ по этому предмету просили школьники и родители учеников. После экзамена в Сети появились массовые петиции с требованием отменить результаты, потому что задания показались сдающим слишком сложными и нестандартными. В Рособрнадзоре в ответ заявили, что не видят больших сложностей, а задачи и тестовые вопросы не выходили за рамки программы.