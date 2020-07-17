FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +25
71.23р81.23р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.07.2020 18:11
0
Печать

В Рособрнадзоре не увидели больших сложностей в ЕГЭ по химии

Задания единого государственного экзамена по химии не выходят за рамки школьной программы, заявили в Рособрнадзоре 17 июля, реагируя на жалобы о слишком сложных вопросах.

Экзамен по химии включает базовый, повышенный и высокий уровень сложности. Задания высокого уровня сложности рассчитаны на выпускников, изучавших предмет на профильном уровне, они строятся исключительно на материале школьного курса химии.

«Мы уверены, что выпускники, которые были хорошо готовы к экзамену, получат высокие результаты. А для того, чтобы преодолеть установленный минимальный порог баллов на ЕГЭ по химии, и даже чтобы набрать баллы, достаточные для поступления в вуз со средним конкурсом на бюджетные места, выполнять задания высокого уровня сложности не обязательно», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

В Рособрнадзоре добавили, что результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после экзамена, когда можно будет оценить статистику отметок.

После ЕГЭ по химии родители и выпускники стали создавать в Интернете петиции с требованием отменить результаты экзамена, так как задания оказались слишком сложными.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний