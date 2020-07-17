В Рособрнадзоре не увидели больших сложностей в ЕГЭ по химии

Задания единого государственного экзамена по химии не выходят за рамки школьной программы, заявили в Рособрнадзоре 17 июля, реагируя на жалобы о слишком сложных вопросах.



Экзамен по химии включает базовый, повышенный и высокий уровень сложности. Задания высокого уровня сложности рассчитаны на выпускников, изучавших предмет на профильном уровне, они строятся исключительно на материале школьного курса химии.

«Мы уверены, что выпускники, которые были хорошо готовы к экзамену, получат высокие результаты. А для того, чтобы преодолеть установленный минимальный порог баллов на ЕГЭ по химии, и даже чтобы набрать баллы, достаточные для поступления в вуз со средним конкурсом на бюджетные места, выполнять задания высокого уровня сложности не обязательно», — цитирует представителя ведомства ТАСС.