Российский школьник «победил» ЕГЭ. Он стал пятым в команде выпускников с 400 баллами

Выпускник школы из Костромы набрал 400 баллов из 400 возможных по итогам ЕГЭ 2020 года. Об этом сообщает областной департамент науки и образования 25 июля.



Как говорится в сообщении, максимальную оценку за четыре экзамена получил 11-классник костромской школы №30. Среди предметов, знания по которым оценили в 100 баллов: русский язык, профильная математика, информатика и физика.



«Рекорд юноши — редкое явление. За всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым!», — также подчеркнули в департаменте.

