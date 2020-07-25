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25.07.2020 20:32
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Российский школьник «победил» ЕГЭ. Он стал пятым в команде выпускников с 400 баллами

Выпускник школы из Костромы набрал 400 баллов из 400 возможных по итогам ЕГЭ 2020 года. Об этом сообщает областной департамент науки и образования 25 июля.

Как говорится в сообщении, максимальную оценку за четыре экзамена получил 11-классник костромской школы №30. Среди предметов, знания по которым оценили в 100 баллов: русский язык, профильная математика, информатика и физика.

«Рекорд юноши — редкое явление. За всю историю проведения единого госэкзамена всего четыре человека в стране набрали 400 баллов. Костромской выпускник стал пятым!», — также подчеркнули в департаменте.

Единый государственный экзамен в этом году так гладко проходит не для всех. В Петербурге 4% выпускников школ завалили ЕГЭ. В борьбу за баллы пришлось вступить уже сдавшим русский язык и химию.

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Комментарии (2)

радость и счастье
можно не парить мозги ахинеей?
Батарейкин
Молодец парень!
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