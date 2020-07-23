В Петербурге 4 % выпускников завалили ЕГЭ. 200-балльников в городе уже 17
После подведения итогов единого государственного экзамена по профильной математике в Петербурге стало на шесть двухсотбалльников больше. Всего сдали на максимум два экзамена 17 человек.
Как сообщает комитет по образованию Смольного 23 июля, с учётом экзамена по профильной математике ряды получивших 200 баллов пополнили выпускники Президентского физико-математического лицея
Количество стобалльных результатов на ЕГЭ 2020 в Петербурге — 454 — уже приближается к количеству работ, которые получили максимальную оценку за всю кампанию прошлого года. В целом по итогам трех экзаменационных дней минимальный порог преодолели
ЕГЭ по профильной математике — второй по массовости экзамен после русского языка, его сдавали 20 тысяч петербуржцев.
В этом году в Петербурге рекордное число 100-бальных работ по русскому языку и по литературе. После экзамена по русскому языку выпускники из различных регионов начали массово подавать апелляции. Поводом для оспаривания результатов стало исчезнувшее из финального бланка ответов задание
Всего в Северной столице в этом году сдают ЕГЭ 35 тысяч выпускников.