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23.07.2020 13:51
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В Петербурге 4 % выпускников завалили ЕГЭ. 200-балльников в городе уже 17

После подведения итогов единого государственного экзамена по профильной математике в Петербурге стало на шесть двухсотбалльников больше. Всего сдали на максимум два экзамена 17 человек.

Как сообщает комитет по образованию Смольного 23 июля, с учётом экзамена по профильной математике ряды получивших 200 баллов пополнили выпускники Президентского физико-математического лицея № 239, Губернаторского физико-математического лицея № 30 и школы № 369 Красносельского района.

Количество стобалльных результатов на ЕГЭ 2020 в Петербурге — 454 — уже приближается к количеству работ, которые получили максимальную оценку за всю кампанию прошлого года. В целом по итогам трех экзаменационных дней минимальный порог преодолели 96 % участников.

ЕГЭ по профильной математике — второй по массовости экзамен после русского языка, его сдавали 20 тысяч петербуржцев.

В этом году в Петербурге рекордное число 100-бальных работ по русскому языку и по литературе. После экзамена по русскому языку выпускники из различных регионов начали массово подавать апелляции. Поводом для оспаривания результатов стало исчезнувшее из финального бланка ответов задание № 26.

Всего в Северной столице в этом году сдают ЕГЭ 35 тысяч выпускников.

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