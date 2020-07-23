В Петербурге 4 % выпускников завалили ЕГЭ. 200-балльников в городе уже 17

После подведения итогов единого государственного экзамена по профильной математике в Петербурге стало на шесть двухсотбалльников больше. Всего сдали на максимум два экзамена 17 человек.



Как сообщает комитет по образованию Смольного 23 июля, с учётом экзамена по профильной математике ряды получивших 200 баллов пополнили выпускники Президентского физико-математического лицея № 239, Губернаторского физико-математического лицея № 30 и школы № 369 Красносельского района.