Петербург увеличивает количество стобалльников по литературе и географии. Выпускники узнали первые оценки по ЕГЭ
Стали известны результаты ЕГЭ по информатике, литературе и географии в Петербурге. 152 работы получили оценку в 100 баллов, в прошлом году максимум по этим предметам заработали 129 выпускников.
Как рассказали в пресс-службе комитета по образованию Смольного 16 июля, новым рекордом в первую очередь петербургская система образования обязана ребятам, которые сдавали экзамен по литературе. На ЕГЭ по этому предмету в основной срок пришли 3605 петербуржцев. 106 из них сумели достичь максимального результата. По сравнению с прошлым годом количество стобалльников на ЕГЭ по литературе увеличилось на
Большой вклад в копилку стобалльных результатов внесли ученики Академической гимназии
Средний балл по результатам ЕГЭ в Петербурге без учета резервных дней и дополнительного периода по информатике составил 63,03 (порог 40), по географии — 62,07 (порог 37), по литературе — 68,17 (порог 32).