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16.07.2020 14:48
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Петербург увеличивает количество стобалльников по литературе и географии. Выпускники узнали первые оценки по ЕГЭ

Стали известны результаты ЕГЭ по информатике, литературе и географии в Петербурге. 152 работы получили оценку в 100 баллов, в прошлом году максимум по этим предметам заработали 129 выпускников.

Как рассказали в пресс-службе комитета по образованию Смольного 16 июля, новым рекордом в первую очередь петербургская система образования обязана ребятам, которые сдавали экзамен по литературе. На ЕГЭ по этому предмету в основной срок пришли 3605 петербуржцев. 106 из них сумели достичь максимального результата. По сравнению с прошлым годом количество стобалльников на ЕГЭ по литературе увеличилось на 25 %. Фактически на том уже уровне остались результаты ЕГЭ по информатике. 100 баллов набрали 40 петербуржцев из 4661 сдававшего. В 3 раза больше стобалльников на ЕГЭ по географии — в прошлом году наивысшую оценку получили только 2 участника, в этом их уже 6. Всего же на данный момент экзамен по географии написали 597 человек.

Большой вклад в копилку стобалльных результатов внесли ученики Академической гимназии № 56 (4 стобалльных результата, из них 3 — по литературе), Президентский физико-математический лицей № 239 (4 стобалльных результата по информатике и ИКТ) и школа № 323 Невского района (4 стобалльных результата, из них 3 — по литературе).

Средний балл по результатам ЕГЭ в Петербурге без учета резервных дней и дополнительного периода по информатике составил 63,03 (порог 40), по географии — 62,07 (порог 37), по литературе — 68,17 (порог 32).

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