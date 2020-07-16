Петербург увеличивает количество стобалльников по литературе и географии. Выпускники узнали первые оценки по ЕГЭ

Стали известны результаты ЕГЭ по информатике, литературе и географии в Петербурге. 152 работы получили оценку в 100 баллов, в прошлом году максимум по этим предметам заработали 129 выпускников.

Как рассказали в пресс-службе комитета по образованию Смольного 16 июля, новым рекордом в первую очередь петербургская система образования обязана ребятам, которые сдавали экзамен по литературе. На ЕГЭ по этому предмету в основной срок пришли 3605 петербуржцев. 106 из них сумели достичь максимального результата. По сравнению с прошлым годом количество стобалльников на ЕГЭ по литературе увеличилось на 25 %. Фактически на том уже уровне остались результаты ЕГЭ по информатике. 100 баллов набрали 40 петербуржцев из 4661 сдававшего. В 3 раза больше стобалльников на ЕГЭ по географии — в прошлом году наивысшую оценку получили только 2 участника, в этом их уже 6. Всего же на данный момент экзамен по географии написали 597 человек.