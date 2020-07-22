Выпускники обычных школ обгоняют гимназистов. В Петербурге рекордное число 100-балльных работ по русскому языку
279 экзаменационных работ по русскому языку оценены в 100 баллов в Петербурге. Количество максимальных результатов увеличилось на
Самый высокий концентрат стобалльников в учреждениях Приморского, Выборгского, Калининского, Невского и Московского районов. Впервые за три года максимальную оценку на экзамене получили выпускники военных училищ. Стобалльниками стали два суворовца. Один из них — воспитанник Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД РФ, другой — Санкт-Петербургского суворовского военного училища Министерства обороны РФ.
Стали известны имена первых двухсотбалльников. Их на данный момент в Петербурге 11 человек. Большинство выпускников, набравших максимум за два ЕГЭ, закончили школы, не имеющие статуса гимназии или лицея.
После экзамена по русскому языку выпускники из различных регионов начали массово подавать апелляции. Поводом для оспаривания результатов стало исчезнувшее из финального бланка ответов задание
В Петербурге ЕГЭ по русскому языку сдавали 31550 человек. Экзамен из-за пандемии коронавируса проходил в два дня.