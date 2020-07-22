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22.07.2020 13:45
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Выпускники обычных школ обгоняют гимназистов. В Петербурге рекордное число 100-балльных работ по русскому языку

279 экзаменационных работ по русскому языку оценены в 100 баллов в Петербурге. Количество максимальных результатов увеличилось на 40 % по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает комитет по образованию Смольного 22 июля.

Самый высокий концентрат стобалльников в учреждениях Приморского, Выборгского, Калининского, Невского и Московского районов. Впервые за три года максимальную оценку на экзамене получили выпускники военных училищ. Стобалльниками стали два суворовца. Один из них — воспитанник Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД РФ, другой — Санкт-Петербургского суворовского военного училища Министерства обороны РФ.

Стали известны имена первых двухсотбалльников. Их на данный момент в Петербурге 11 человек. Большинство выпускников, набравших максимум за два ЕГЭ, закончили школы, не имеющие статуса гимназии или лицея.

После экзамена по русскому языку выпускники из различных регионов начали массово подавать апелляции. Поводом для оспаривания результатов стало исчезнувшее из финального бланка ответов задание № 26.

В Петербурге ЕГЭ по русскому языку сдавали 31550 человек. Экзамен из-за пандемии коронавируса проходил в два дня.

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Комментарии (3)

f0ntan
Наконец-то пошли нормальные экзамены по ЕГЭ. А то в прошлые годы в ВУЗы с этим ЕГЭ поступали всякие троечники. Кроме вузов есть колледжи и пту
261221391
Фонтанка ! Запаздываете с ЕГЭ по английскому ( письменная часть ) от 20 июля.
Задания,особенно аудирование, ввело в шок учеников. Уровень сложности - С1-С2,в большей части. Вторые сутки и ребята,и преподаватели пишут петицию по данному поводу, а Вы ещё ни разу на своём портала не зафиксировали данный факт. Двойка Вам, Мария Ивановна !
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