Выпускники обычных школ обгоняют гимназистов. В Петербурге рекордное число 100-балльных работ по русскому языку

279 экзаменационных работ по русскому языку оценены в 100 баллов в Петербурге. Количество максимальных результатов увеличилось на 40 % по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает комитет по образованию Смольного 22 июля.



Самый высокий концентрат стобалльников в учреждениях Приморского, Выборгского, Калининского, Невского и Московского районов. Впервые за три года максимальную оценку на экзамене получили выпускники военных училищ. Стобалльниками стали два суворовца. Один из них — воспитанник Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД РФ, другой — Санкт-Петербургского суворовского военного училища Министерства обороны РФ.