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24.07.2020 22:47
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«Верховный главнокомандующий рядом». Гоша Куценко пожаловался, что в Петербурге задержали актёров в форме милиции

Актёр Гоша Куценко заявил, что люди в штатском сорвали съёмки фильма в центре Петербурга. По его словам, массовку в костюмах якобы сочли помехой генеральной репетиции военно-морского парада и отправили в отдел полиции.

О том, что кинопроизводство 24 июля прошло не по плану, Куценко рассказал в своём Instagram. На Английской набережной в пятницу днём снимали «милицейское кино», актёры работали в соответствующих костюмах, но «подъехали люди в штатском и всех увезли».

«Федорцова в форме подполковника <…> под плащ-палаткой. Нормально вообще?.. Все в милиции», - говорит он в stories. Объясняли случившееся актёрам расплывчато - мол, Верховный главнокомандующий рядом, «а вы тут цирк устроили». Андрей Федорцов подтвердил нашему изданию, что сейчас находится в отделе полиции.

«Фонтанка» запросила комментарий у ГУ МВД по Петербургу и области.

24 июля в Петербурге проходил генеральный прогон парада кораблей ко Дню ВМФ. Смольный рекомендовал автомобилистам заранее уехать из центра города, поскольку движение ограничили с пяти часов вечера. Английская набережная также попала под перекрытия.

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Комментарии (6)

Урус-Баши
Теперь, наконец, они лучше узнают тех, кого играют в кино. Ещё больше полюбят свои персонажи. Хватит играть выдуманных полицейских. Пора приобщиться к настоящим. Для полноты внедрения в роль, нужно руку...
260571091
так от актеришек то все проблемки
155671182
Это что, событие? Ввести плату за разрешение на съемку просто необходимо.
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