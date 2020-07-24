«Верховный главнокомандующий рядом». Гоша Куценко пожаловался, что в Петербурге задержали актёров в форме милиции

Актёр Гоша Куценко заявил, что люди в штатском сорвали съёмки фильма в центре Петербурга. По его словам, массовку в костюмах якобы сочли помехой генеральной репетиции военно-морского парада и отправили в отдел полиции.

О том, что кинопроизводство 24 июля прошло не по плану, Куценко рассказал в своём Instagram. На Английской набережной в пятницу днём снимали «милицейское кино», актёры работали в соответствующих костюмах, но «подъехали люди в штатском и всех увезли».

«Федорцова в форме подполковника <…> под плащ-палаткой. Нормально вообще?.. Все в милиции», - говорит он в stories. Объясняли случившееся актёрам расплывчато - мол, Верховный главнокомандующий рядом, «а вы тут цирк устроили». Андрей Федорцов подтвердил нашему изданию, что сейчас находится в отделе полиции.