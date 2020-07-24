Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ради лучшей жизни жителей вверенного ему региона готов париться с большими начальниками, заявил он 24 июля в прямом эфире Instagram. И попросил посоветовать ему хорошую баню.



«Для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками в бане. Я с удовольствием буду это делать. Буду решать в бане многие вопросы для Хабаровского края. Понимаете? К вопросу бани прошу отнестись с понимаем. В баню ходили, ходим, но теперь уже больше в Хабаровске. Кстати, посоветуйте мне баню в Хабаровске, где будем париться», — сказал врио главы региона.