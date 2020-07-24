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24.07.2020 21:00
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Дегтярев пообещал с удовольствием париться с большими начальниками ради хабаровчан. Уже ищет баню

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ради лучшей жизни жителей вверенного ему региона готов париться с большими начальниками, заявил он 24 июля в прямом эфире Instagram. И попросил посоветовать ему хорошую баню.

«Для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками в бане. Я с удовольствием буду это делать. Буду решать в бане многие вопросы для Хабаровского края. Понимаете? К вопросу бани прошу отнестись с понимаем. В баню ходили, ходим, но теперь уже больше в Хабаровске. Кстати, посоветуйте мне баню в Хабаровске, где будем париться», — сказал врио главы региона.

Заявление стало реакций на распространяющееся по сети фото Дегтярева в бане с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

До этого Дегтярев успел обвинить «иностранцев» в организации митингов в Хабаровске и решил пока уехать из города.

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Комментарии (2)

Hans-Christian
Он совсем дурак?
Нужно в народ выйти, иначе на карьере в этой должности можно сразу крест ставить. Какая баня? В команде политологи есть, или они такие же профаны?
260551481
Зверев, Моисеев, Греф, Тиньков и подобные ему в кампанию !
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