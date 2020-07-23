«Коммерсантъ»: Хакеры собрали данные 600 тысяч пользователей «Юлы» и «Авито»

Как пишет 23 июля «Коммерсантъ», в появившихся в Сети базах данных содержатся, в частности, адреса и номера телефонов тех, кто оставлял на сайтах объявления. На одном из форумов залиты шесть файлов формата .csv, которые может скачать и открыть каждый любым приложением для таблиц. В этих документах - 100 тыс. строк с регионом, номером телефона пользователя, адресом, категорией выставленного на продужу товара и часовым поясом.

Данные 600 тысяч пользователей сервисов для продажи Avito и «Юла» оказались в свободном доступе в результате действий хакеров.

«Ни о какой утечке данных речи не идет», - парировали в Avito, указав на то, что все данные в таблицах - публичные, а паролей или другой конфиденциальной информации таблицы в себе не содержат. В «Юле» на вопрос «Ъ» не ответили.



Как отмечают эксперты в сфере информационной безопасности, данные, хоть и не представляют коммерческой ценности, могут быть использованны для фишинговых рассылок, спама и выманивания денег (поскольку дополнительные данные могут повысить уровень доверия у объекта мошенничества).