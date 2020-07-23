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23.07.2020 20:23
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«Коммерсантъ»: Хакеры собрали данные 600 тысяч пользователей «Юлы» и «Авито»

Данные 600 тысяч пользователей сервисов для продажи Avito и «Юла» оказались в свободном доступе в результате действий хакеров.

Как пишет 23 июля «Коммерсантъ», в появившихся в Сети базах данных содержатся, в частности, адреса и номера телефонов тех, кто оставлял на сайтах объявления. На одном из форумов залиты шесть файлов формата .csv, которые может скачать и открыть каждый любым приложением для таблиц. В этих документах - 100 тыс. строк с регионом, номером телефона пользователя, адресом, категорией выставленного на продужу товара и часовым поясом.

«Ни о какой утечке данных речи не идет», - парировали в Avito, указав на то, что все данные в таблицах - публичные, а паролей или другой конфиденциальной информации таблицы в себе не содержат. В «Юле» на вопрос «Ъ» не ответили.

Как отмечают эксперты в сфере информационной безопасности, данные, хоть и не представляют коммерческой ценности, могут быть использованны для фишинговых рассылок, спама и выманивания денег (поскольку дополнительные данные могут повысить уровень доверия у объекта мошенничества).

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Комментарии (5)

f0ntan
Мой аккаунт авито уже пару раз удалял под мотивом того, что я якобы рассылаю спам. Хотя я ничего там не рассылал. При этом я регистрировался в авито заново под тем же самым номером телефона
Wuhan Proletarian
Для помоек типа Авито держу левую симку на кнопочном телефоне.
Swift_5e4d8a276f5e8
.... это ещё Яндекс не копали, откуда столько подделок аккаунтов .....
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