«Копипаст в буквальном смысле». Создатель российской вакцины от COVID-19 рассказал о её быстром появлении

Испытания российской вакцины от коронавируса заканчиваются на двух группах добровольцев (всего 76 человек). Об этом в интервью «Медузе», опубликованном 23 июля, рассказал создатель препарата, замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

Поиск вакцины от COVID-19 специалисты Центра имени Гамалеи начали вести с февраля, еще до того, как ВОЗ объявила о пандемии. На создание препарата ушло всего 14 дней. Логунов пояснил, что к этому моменту исследователи уже три года готовили вакцину против вируса ближневосточного респираторного синдрома. «Когда появился другой коронавирус, ближайший собрат из группы бета-коронавирусов, у нас не было никаких сомнений, что и как делать. Творческих мук не было. Копипаст в буквальном смысле», — отметил Логунов.

Успешно проведены доклинические исследования на мышках, обезьянах и хомяках. Безопасность дополнительно проверена на крысах, кроликах и двух видах обезьян. Сейчас заканчиваются испытания на двух группах добровольцев. Идёт 28 день после введения им инъекции. Логунов опроверг сообщения в СМИ о том, что в Институте Гамалеи якобы уже завершены испытания вакцины. «Клинические базы действительно ввели все дозы добровольцам. И пресса, наверное, имела в виду это, когда писала, что исследование закончилось. Но оно не закончилось, наблюдение за добровольцами будет идти еще полгода, — сказал он. — обязательно будет еще расширенное исследование (третья фаза, как это принято в международной классификации), и все наблюдения за добровольцами (и этими 76-ю, и теми, что еще только будут участвовать) будут проводиться не 42 дня — они будут проводиться полгода. И только тогда, когда это произойдет, когда будет доказана эффективность и безопасность, мы получим постоянное регистрационное удостоверение, если экспертный орган решит, что этого достаточно».