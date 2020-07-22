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22.07.2020 20:56
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На Боровой сорвавшиеся с крыши кирпичи оставили огромную вмятину на машине. В салоне находились двое

Очередной летний вечер чуть было не закончился несчастным случаем в Центральном районе Петербурга. Обвалившаяся крыша заброшенного зданий могла нанести травмы прохожим, но весь удар на себя принял припаркованный рядом с ним автомобиль.

Фото: «Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»
«Фонтанка.ру»

Как стало известно «Фонтанке», инцидент произошел вечером 22 июля у дома № 34/24 на Боровой улице. По предварительной информации, кирпичный фрагмент кровли упал на стоящую рядом машину, оставив огромную вмятину и пробив лобовое стекло. В салоне в этот момент находились парень и девушка, они не пострадали.

Дом №34/24 на Боровой улице в Петербурге, строительство которого датируется концом XIX века, заброшен. За этот год горел уже дважды. В первый раз сообщалось об одном погибшем. Горящий, он упал на случайную прохожую. Для последней история закончилась гематомой на ноге. После ЧП в здании была найдена банковская карта на имя охранника из Тихвина.

Второй раз огонь на территории старинной постройки снова заметили в конце весны, пожар оперативно потушили.

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