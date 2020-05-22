Огонь на территории дома постройки 19-го века в Центральном районе заметили жители Петербурга. Видеозапись с места происшествия они разместили в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» вечером 22 мая.



По их информации, горит здание, расположенное на перекрестке улиц Тюшина и Боровой. Судя по опубликованным кадрам, языки пламени и черный дым наблюдаются на крыше четырехэтажной «заброшки». Рядом с ней стоят пожарные машины.

