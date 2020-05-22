В Петербурге снова горит дом, с крыши которого на голову прохожей в начале года свалился охранник
Огонь на территории дома постройки 19-го века в Центральном районе заметили жители Петербурга. Видеозапись с места происшествия они разместили в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» вечером 22 мая.
По их информации, горит здание, расположенное на перекрестке улиц Тюшина и Боровой. Судя по опубликованным кадрам, языки пламени и черный дым наблюдаются на крыше четырехэтажной «заброшки». Рядом с ней стоят пожарные машины.
По данным «Фонтанки», пожар произошел в доме №34/24 постройки конца XIX века, где когда-то располагалась фабрика «Товарищества Колобов и Бобров».
В начале этого года петербургские пожарные уже тушили пожар, произошедший на его территории. Тогда сообщалось об одном погибшем. Горящий, он упал на случайную прохожую. Для последней история закончилась гематомой на ноге. После ЧП в здании была найдена банковская карта на имя охранника из Тихвина.